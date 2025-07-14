İddialar yargı duvarına çarptı, gerçek ortaya çıktı! Uğur Dündar’ın babalık davasında sonuç…

Metin Akpınar’ın kızı olduğu yapılan DNA testi sonucuyla ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu. Nebioğlu, “Ablamın babası da medya dünyasından çok tanınmış bir isim” diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ortaya atılan iddia sonrası ise oklar Uğur Dündar’a çevrilmiş, Dündar’ın Dilara G.’nin babası olduğu öne sürülmüştü. Söz konusu olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Uğur Dündar’ın babalık davası sonuçlandı.

Oyuncu Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu’nun iddiaları magazin basınınca günlerce konuşulmuştu. “Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci” diyen Nebioğlu’nun bu sözleri üzerine gözler gazeteci Uğur Dündar’a çevrilmişti.

Metin Akpınar - Duygu Nebioğlu

DAVA SONUÇLANDI, YARGITAY’DAN BABALIK İDDİASINA KESİN RET

Duygu Nebioğlu’nun ablası olan Dilara G. Uğur Dündar’a babalık iddiasıyla dava açmıştı. Dündar başından beri iddiaları reddederken, Isparta 3. Aile Mahkemesi DNA testi yapılmasını emretti. Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre Dündar’ın iddia edilen kişiyle biyolojik bağı bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

20–21 Kasım 2024 tarihlerinde mahkeme davayı reddetmişti. Ancak Dilara G.’nin avukatları, DNA test ve raporlamada usul hataları, yanlışlıklar olduğunu belirterek İstinaf Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıklamışlardı.

Mahkemenin davayı reddetmesinin ardından konu Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 25 Haziran 2025 tarihli 2025/4545 esas ve 2025/6464 karar sayılı ilamıyla yerel mahkeme kararını onadı. Kararda, “Babalık iddiasının iftiradan ibaret olduğu” hükmüne varıldı.

HESAP SORACAK

Uğur Dündar karar sonrası sosyal medyadan açıklama yaparak “Kesin hüküm olan Yargıtay kararıyla şimdi sıra, hayatımda hiç tanımadığım, görmediğim, elini bile tutmadığım bir kadından (bekarlık yıllarımda) çocuğum olduğu iftirasını atanlardan ve net DNA sonucuna rağmen 'hayali babalık' iddiasında ısrar edenlerden ibret-i alem için ağır tazminat davalarıyla hesap sormaya geldi” dedi ve ağır tazminat davaları açacağını belirtti.