Efsane dizi Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türk televizyon tarihine damga vuran yapımların başında gelen Kurtlar Vadisi'nin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'dan heyecanlandıran haber geldi. Kurtlar Vadisi Pusu'nun devamı niteliğinde olacağı öğrenilen Kurtlar Vadisi, dijital platformda izleyici ile buluşacak.
Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara dönüyor. Efsane dizinin yayınlanacağı platform belli oldu.
YAYINLANACAĞI ADRES BELLİ OLDU
Kurtar Vadisi Kaos ismiyle izleyici karşısına çıkacak olan diziyle ilgili beklenen açıklama dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'dan geldi. Şaşmaz, dizinin dijital platformda yayın hayatına başlayacağını ifade etti. Kurtlar Vadisi Kaos'un, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanmaya başlayacağı ileri sürüldü.
KADROSU AÇIKLANMADI
Oyuncu kadrosu şimdilik açıklanmayan Kurtlar Vadisi Kaos'ta Necati Şaşmaz'ın yanı sıra Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer aldığı öne sürülen iddialar arasında.
Kaynak: Türkiye Gazetesi