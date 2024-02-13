Efsane dizi Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Şubat 2024 14:55 - Güncelleme: 13 Şubat 2024 15:03 - Güncelleme:

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Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımların başında gelen Kurtlar Vadisi'nin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'dan heyecanlandıran haber geldi. Kurtlar Vadisi Pusu'nun devamı niteliğinde olacağı öğrenilen Kurtlar Vadisi, dijital platformda izleyici ile buluşacak.