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    • Efsane dizi Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Efsane dizi Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
    Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Pusu, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türk televizyon tarihine damga vuran yapımların başında gelen Kurtlar Vadisi'nin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'dan heyecanlandıran haber geldi. Kurtlar Vadisi Pusu'nun devamı niteliğinde olacağı öğrenilen Kurtlar Vadisi, dijital platformda izleyici ile buluşacak.

    Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara dönüyor. Efsane dizinin yayınlanacağı platform belli oldu.

    YAYINLANACAĞI ADRES BELLİ OLDU

    Kurtar Vadisi Kaos ismiyle izleyici karşısına çıkacak olan diziyle ilgili beklenen açıklama dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'dan geldi. Şaşmaz, dizinin dijital platformda yayın hayatına başlayacağını ifade etti. Kurtlar Vadisi Kaos'un, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanmaya başlayacağı ileri sürüldü. 

    Efsane dizi Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

    KADROSU AÇIKLANMADI

    Oyuncu kadrosu şimdilik açıklanmayan Kurtlar Vadisi Kaos'ta Necati Şaşmaz'ın yanı sıra Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer aldığı öne sürülen iddialar arasında.

    Efsane dizi Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kurtlar VadisiKurtlar Vadisi Pusu
    Haberler > Magazin > Efsane dizi Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
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