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    Elvan Gruda hayatını kaybetti

    Yeşilçam’ın usta oyuncuları Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda, 55 yaşında hayatını kaybetti.

    Elvan Gruda hayatını kaybetti
    Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gruda’nın ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Vakıftan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.

    Elvan Gruda hayatını kaybetti

    Ayşen Gruda, Eşi Yılmaz Gruda ve kızı Elvan ile (1975)

    Elvan Gruda hayatını kaybetti

    Yılmaz - Ayşen Gruda çiftinin ikokuldan mezun olan kızları Elvan'a diploma hediyesi olarak aldıkları kol saatini verirken...(1979)

    Elvan Gruda hayatını kaybetti

    Elvan Gruda - Annesinin cenaze töreninden

    Elvan Gruda hayatını kaybetti

    Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

    Anadolu Ajansı /  - Magazin
    Ayşen GrudaElvan Gruda
    Haberler > Magazin > Elvan Gruda hayatını kaybetti
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