24 Aralık 2023 22:09 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 01:39

Gruda’nın ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Vakıftan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.

Ayşen Gruda, Eşi Yılmaz Gruda ve kızı Elvan ile (1975)

Yılmaz - Ayşen Gruda çiftinin ikokuldan mezun olan kızları Elvan'a diploma hediyesi olarak aldıkları kol saatini verirken...(1979)

Elvan Gruda - Annesinin cenaze töreninden

Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.