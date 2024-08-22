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Entübe edilen Reha Muhtar’dan haber var: Son durumu belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Entübe edilen Reha Muhtar’dan haber var: Son durumu belli oldu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gün yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan ve tedavisine entübe şekilde devam edilen Reha Muhtar’dan haber geldi. Muhtar’ın son durumu belli oldu.

Televizyon programcısı, yorumcu ve haber sunucusu Reha Muhtar, geçtiğimiz gün evinde feci bir kaza geçirmiş, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Muhtar’ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GECE YARISI FECİ KAZA

Gazeteci Reha Muhtar, geçtiğimiz gece saat 01.00 sıralarında Sarıyer'deki evinin merdivenlerinden düşerek yaralandı.

Entübe edilen Reha Muhtar’dan haber var: Son durumu belli oldu - 1. Resim

Oğlunun haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Reha Muhtar, ambulans ile özel bir hastaneye sevk edildi. 

Entübe edilen Reha Muhtar’dan haber var: Son durumu belli oldu - 2. Resim

REHA MUHTAR UYANDIRILDI

Günlerdir tedavisi entübe şekilde devam eden Reha Muhtar’dan beklenen haber geldi. Yeni Çağ’da yer alan haberde; Muhtar’ın tedavisinin devam ettiği hastaneden edinilen bilgilere göre bir süredir uyutulan Muhtar uyandırıldı. 

Entübe edilen Reha Muhtar’dan haber var: Son durumu belli oldu - 3. Resim

DURUMU STABİL

Muhtar’ın durumunun stabil olduğu öğrenildi. Doktorların ünlü gazetecinin odasından gülerek çıktığı gelen bilgiler arasında.

Entübe edilen Reha Muhtar’dan haber var: Son durumu belli oldu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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