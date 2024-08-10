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Haberler > Magazin > Erman Toroğlu’dan yeni imaj! Saçlarını uzattı ve taç taktı, gören yorum yapmadan edemedi

Erman Toroğlu’dan yeni imaj! Saçlarını uzattı ve taç taktı, gören yorum yapmadan edemedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, yeni imajıyla gündem oldu. Saçlarını uzatan ve taç takan Toroğlu’nu görenler, ne diyeceğini şaşırdı.

Süper Lig’in başlamasıyla ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu da ekranlara döndü. Tarzını değiştiren Toroğlu, en az yorumları kadar adından söz ettirdi.

Erman Toroğlu’dan yeni imaj! Saçlarını uzattı ve taç taktı, gören yorum yapmadan edemedi - 1. Resim

TOROĞLU’NUN TARZ DEĞİŞİKLİĞİ İLGİ GÖRDÜ

75 yaşındaki Toroğlu, yeni sezona yeni imajıyla girdi. Eski hakem, Galatasaray-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ardından maçı yorumladı. 

Daha önce küpe takan, saçlarını boyatan ve sakal stilini değiştiren Toroğlu, son olarak saçlarını doğal haline bırakıp uzattı. Beyazlaşan saçları önüne gelmesin diye taç takmayı ise ihmal etmedi. 

Erman Toroğlu’dan yeni imaj! Saçlarını uzattı ve taç taktı, gören yorum yapmadan edemedi - 2. Resim

İMAJINA YORUMLAR GECİKMEDİ

Erman Toroğlu’nun yeni tarzı izleyicilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada da gündem olan bu değişiklik bazı kullanıcılar tarafından beğenildi, bazıları tarafından eleştirildi. 

Toroğlu’nun son haline “Hocam geçen sezon daha karizmatiktin hemen değiştir”, “Şaka mı bu”, “Modern Gandalf”, “Cennet Mahallesi Hayriye’ye benzemiş” gibi yorumlar geldi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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