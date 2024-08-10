Arka Sokaklar’a sürpriz isim: Ebru Cündübeyoğlu rolüyle diziyi karıştıracak

Eylül ayında 19. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Arka Sokaklar’ın kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı. İzleyici tarafından merakla beklenen dizinin kadrosuna Ebru Cündübeyoğlu dahil oldu. Cündübeyoğlu’nun üstleneceği karakter ise seyirciyi şaşırtacak.

Ekranların uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar’ın 19. sezonu için geri sayım başladı. Kadroya rolüyle Arka Sokaklar’ı karıştıracak ve ses getirecek bir isim dahil oldu. Söz konusu transfer kanalın resmi hesaplarından da duyuruldu.

"CANDAN CEYLANLI ROLÜYLE GELİYOR"

Türker İnanoğlu imzası taşıyan ve yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar’ın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Son olarak Çakallarla Dans 6 ve Altın Kafes filmlerinde rol alan, uzun süredir ekranlarda görünmeyen Ebru Cündübeyoğlu ekibe katıldı.

Arka Sokaklar’ın 19. sezonunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu bugüne kadar üstlendiği karakterlerden çok daha farklı bir rol ile ekrana gelecek. Ünlü isim, dizide güçlü bir kadın Emniyet Müdürü olan “Candan Ceylanlı” karakteriyle karşımıza çıkacak.

ARKA SOKAKLAR’IN 19. SEZON KADROSU

Sevilen dizi bu sezon Zafer Ergin, Şevket Çoruh Özgür Ozan, Oya Okar Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol, Nazlı Tosunoğlu, Gaye Gürsel, Hülya Kalebayır, Kerimhan Duman, Furkan Göksel, Ecem Oz, Mustafa Efe Günay gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturacak ve her Cuma Kanal D’de ekrana gelecek.