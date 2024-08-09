Mustafa Topaloğlu tüm sanatçılara meydan okudu! “Hepsi bir araya gelse…”

‘Uzaylı türkücü’ olarak anılan Mustafa Topaloğlu’ndan iddialı bir açıklama geldi. Topaloğlu, sanatçı arkadaşlarına meydan okudu, sözleriyle şaşırttı.

Yaptığı çıkışlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren türkücü Mustafa Topaloğlu, son açıklamasıyla gündem oldu.

RAKİP TANIMIYOR

Kendisiyle özdeşleşen 'uzaylı' ifadesi hakkında konuşan Topaloğlu, kendisinin hiçbir zaman bu lakabı kullanmadığını, rahmetli Erol Büyükburç’un bu ünvanı verdiğini belirtti.

Topaloğlu, ayrıca kimseyi kendisine rakip görmediğini de ima etti. Açıklamasında tüm sanatçıların bir araya gelip, bir performans sergilemesi halinde kendisinin birinci çıkacağını iddia etti.

MUSTAFA TOPALOĞLU: EMİNEM GİBİ DİLLERE DÜŞECEĞİM

Yeni projelerle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Topaloğlu, yeni şarkı çıkaracağını da belirterek 'Eminem' gibi dillere düşeceğini açıkladı.