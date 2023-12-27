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    Eşinin vefatıyla yıkılan Elif Karlı içini döktü! “Mutluluğu tek başıma yaşattı hayat”

    Ünlü şarkıcı Elif Karlı’nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Zor günleri atlatmaya çalışan Karlı, hayat arkadaşını yaptığı duygusal bir paylaşımla andı.

    Eşinin vefatıyla yıkılan Elif Karlı içini döktü! “Mutluluğu tek başıma yaşattı hayat”
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türk müziğinin başarılı isimlerinden Elif Karlı’nın cezaevindeki eşi Cengiz Karlı, Ocak ayında kalbine yenik düşmüştü. Eşinin vefatıyla sarsılan Karlı, zor günleri çocuklarıyla birlikte atlatmaya çalışıyor.

    Alperen ve Ecen Naz adında iki çocuğu olan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde kızını evlendirmişti. Mutlu gününde kızını yalnız bırakmayan Karlı, sosyal medya hesabından nikahtan fotoğrafları paylaşmıştı. 

    Eşinin vefatıyla yıkılan Elif Karlı içini döktü! “Mutluluğu tek başıma yaşattı hayat”

    “AKLIM ÇIKTI, KALBİM ÇATLADI”

    Geçtiğimiz senenin ilk günlerinde eşinin ölümüyle derinden sarsılan Elif Karlı, merhum Cengiz Karlı’yı yaptığı paylaşım ile andı. Yaşadıklarını duygusal bir yazıyla kaleme alan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

    “2023 geldiğinde ya da biz ona gittiğimizde bana, aileme derin hüzün getirmişti. Aklım çıktı, kalbim çatladı, kimyam değişti. Aynaya baktığımda hala sevdiğim ama artık hüzünlü kahverengi gözlerim vardı benim… Hüzün ve ben o kadar zıttık ki! İşte bu durum bana cesaret, sessizlik, olgunluk, alınganlık, korkuyla yaşamak, üzerine gitmek, güç dediğinizi duydum buradan! Yok o zaten vardı. Yeni yeni bir şeyler kazandırdı işte…”

    Eşinin vefatıyla yıkılan Elif Karlı içini döktü! “Mutluluğu tek başıma yaşattı hayat”

    “ACIMLA GEÇİRDİĞİM 11 AYIMA HEDİYE GELDİ”

    Kızının düğününde eşinin yanında olamamasına üzüldüğünü belirten Karlı sözlerinin devamında ise “Bu kadar acımla geçirdiğim 11 ayıma mükemmel bir şey hediye geldi, mürüvvet eklendi. Evet Cengiz’le yaşamak istediğimiz bu mutluluğu tek başıma yaşattı bana hayat… Hayat! Ucundan az da olsa çok güzelsin dedirtti yine bana. Ocak’ta 4 kişilik ailem 3 olmuştu… Aralık’ta yıl sonu yaşam bana yine görünen 4 kişilik ailemi (kalbimdekiyle 5) oluşturdu ve öyle gidecek 2023… Güle güle… Soframa 4. tabağı tekrar koymamı nasip ettiğin için sana nazikçe, kocaman teşekkür ediyorum hayat. Ve benimkilere de Alperen, Ecen Naz, Bulut…” dedi.

    Eşinin vefatıyla yıkılan Elif Karlı içini döktü! “Mutluluğu tek başıma yaşattı hayat”

    Dünya evine giren Elif Karlı'nın kızı Ecen Naz, kaybettiği babasının fotoğraflarına gelin buketinde yer vermişti. 

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Elif KarlıCengiz KarlıÖlümVefat
    Haberler > Magazin > Eşinin vefatıyla yıkılan Elif Karlı içini döktü! “Mutluluğu tek başıma yaşattı hayat”
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