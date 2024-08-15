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Eski futbolcu Emre Aşık’ı öldürmek için tetikçi tutmuştu! Yağmur Sarnıç tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eski futbolcu Emre Aşık’ı öldürmek için tetikçi tutmuştu! Yağmur Sarnıç tutuklandı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Daha önce eski eşi Emre Aşık’ı öldürmek için kiralık katil tutmasıyla gündeme gelen Yağmur Sarnıç, dün gözaltına alındı. Sarnıç’ın başka bir suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

Futbolcu Emre Aşık’ın eşi ve 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç, Aşık’ı öldürmek için tetikçi tutmuştu. Ünlü ismi öldürmeyi planlayan ve mezar yeri ayarlayan Sarnıç bambaşka bir suçtan tutuklandı.

KONTROLDE ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre Yağmur Sarnıç, Beşiktaş’ta yapılan GBT kontrolüne takıldı. Sarnıç, yapılan kontrollerde hakkında “suçluyu kayırma” suçundan arandığı görülünce gözaltına alındı. Daha sonra ise Beşiktaş Polis Merkezi’ne götürüldü. 

CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

Yağmur Sarnıç önce adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Yağmur Sarnıç’ın Emre Aşık’ı öldürme suçlamasıyla ilgili davası devam ediyor.

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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