Eski halini unutun! Ata Demirer fit görüntüsüyle ödül törenine damga vurdu
Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ünlü komedyen Ata Demirer, beslenme alışkanlığı değiştirerek ve yürüyüş yaparak hayli kilo verdi. Dün akşam yapılan GQ Ödül törenine katılan Demirer, fit hali ile geceye damga vurdu.
Ünlüler geçidinin yaşandığı GQ Türkiye Men Of The Year Ödül törenine katılan Ata Demirer, formda görüntüsüyle dikkat çekti. Sosyal medyada Demirer’in fotoğraflarını görenler “Ne kadar zayıflamış” yorumu yapmaktan kendini alıkoyamadı.
GQ Türkiye Men of the Year 2023 ödülleri dün akşam yapılan görkemli bir törenle gerçekleşti. Gecede farklı kategorilerdeki ödüller sahipleriyle buluşurken, Ata Demirer, ‘Yılın Komedi İnsanı’ ödülüne layık görüldü.
Pek çok projede birlikte çalıştığı meslektaşı Demirer’e ödülünü ise senarist ve oyuncu Gülse Birsel takdim etti. Demirer, “Şener Şen gibi bir usta buradayken konuşmak pek doğru gelmiyor. Hayatta en sıkıştığım anlarda Şener abiyi düşünmüşümdür. Onun filmlerini, disiplinini… Ben de insanlara umut olan, ilham veren filmler yazıp oynadığım zaman çok mutlu oluyorum” dedi.
HEM ŞIK HEM DE FİT HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Kilolu halleri ile bildiğimiz Ata Demirer, geçen yıl büyük değişim için büyük adımı atmıştı. Formda bir görüntüye kavuşarak adından söz ettiren Demirer, gecede fit haliyle dikkat çekti. 5 ayda 22 kilo vererek eski haline veda eden Demirer, şıklığıyla da takipçilerinden tam not aldı.
Ata Demirer'in eski fotoğraflarından biri...
Daha önce verdiği bir röportajda diyet sürecinden bahseden ünlü komedyen “Yersem geri alırmışım dedi. Sabah bir dilim yiyorum ömür boyu böyle olacakmış, ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur diye düşündüm. Öğlen, akşam ekmek yemedim günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar, bir de pilavdır makarnadır haftada bir” şeklinde konuşmuştu.
GQ TÜRKİYE MEN OF THE YEAR 2023 ÖDÜLLERİ
Yılın Sporcusu: Mauro Icardi
Yılın lham Veren Kadınları: Kadın Voleybol A Takımı
Yılın Stil Sahibi: Taro Emir
Yılın Hype’ı Ödülü: KÖFN
10. Yıl Özel Ödülü: Burak Özçivit
Yılın Komedi İnsanı: Ata Demirer
Yılın Göz Alıcı Başarı Ödülü: Şener Şen ve Zengin Mutfağı
Zamansızlık Ödülü: Teoman
Yılın Oyuncusu: Selahattin Paşalı