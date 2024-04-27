Esra Erol’da çocuk gelin skandalı! Yayın ihbar kabul edildi, Berfin İpkin’i 98 bin TL’ye satan aile gözaltına alındı

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ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Esra Erol’da skandal bir olay yaşandı. 14 yaşındaki Berfin İpkin’den 20 Mart’tan bu yana haber alınamıyordu. Annesi Songül İpkin, Esra Erol’un programına katılarak kızının kayıp olduğunu söyledi ve yardım istedi. Gerçek canlı yayında ortaya çıktı. Ailenin 14 yaşındaki Berfin’i 98 bin TL başlık parası karşılığında sattığı ortaya çıktı. Öte yandan ekipler yayını ihbar kabul etti ve stüdyoya gelerek aileyi gözaltına aldı.

ATV’de ekrana gelen Esra Erol’a Songül İpkin adlı bir kadın, 14 yaşındaki kızı Berfin İpkin’in kaybolduğu gerekçesiyle katıldı. Ancak kayıp diye aranan kızın başlık parası karşılığı bir aileye verildiği ortaya çıktı. Okul çağındaki çocuğun para karşılığında satılması herkesi ayağa kaldırdı. İşte detaylar…

98 BİN TL BAŞLIK PARASINA SATMIŞLAR, BELGE ORTAYA ÇIKTI

Songül İpkin, 20 Mart’tan bu yana kızı Berfin İpkin’den haber alamadıklarını söyleyerek programa başvurdu ve yardım istedi. Anne, yayında Berfin’in kuzeni Cuma tarafından kaçırıldığını öne sürdü ancak Cuma’nın amcasının anlattıkları kan dondurdu.

Amca Ali, yayında Songül ve eşinin kızları Berfin’i 98 bin TL başlık parası karşılığında bir aileye verdiğini açıkladı. İki aile arasında arabuluculuk yapan Ali Bey, anlattıklarıyla kan dondurdu. Yayında “İki aile birbirine düşman olmuştu ben onları bir araya getirdim. Bana Berfin'in 18 yaşından büyük olduğunu söylemişlerdi gerçek yaşını yayında öğrendim. Berfin'in ailesine barışma karşılığında 98 bin TL yatırdık” ifadelerini kullandı. Ardından Berfin’in ailesine yollanan 98 bin TL’lik başlık parasının dekontu da paylaşıldı.

BERFİN’İN BABASI: SEVEREK BİRİNE KAÇMIŞTIR

Berfin’in babası Ahmet İpkin’in bir kağıda “Ben Ahmet İlkin, kızım Berfin İlkim 2010 doğumludur. Severek birisine kaçmıştır. Ben davacı değilim. Kızıma karşı ve severek kaçtığı Cuma Gezer ile ailesine hiçbir şekilde düşmanlığım yoktur. İsterlerse buyursunlar gelsinler, elimi öpüp barışabilirler” yazdığı ve imza attığı belge de ortaya çıktı.

YAYINDA GÖZALTI

Yaşanan çocuk gelin skandalının ardından İstanbul Polis Çocuk Şube ekipleri stüdyoya geldi ve aileyi gözaltına aldı. Anne Songül İpkin, “Yalan iftira atıyorlar, ben kızım çıksın razıyım. Bu haksızlık. Eşim bile bile suçluyu koruyor” dedi.

Aracılık yapan Ali Bey de gözaltına alınırken, açıklamasında “Ben sadece parayı yolladım, kötü bir şey yapmadım” diyerek kendini savundu. Ayrıca Berfin’in Mavi lakaplı birinin evinde kaldığını söyledi.