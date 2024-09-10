Esra Erol'da yapılan cinsiyet partisi tepki çekti!
Diyarbakır'da kayıp olarak aranan ve önceki gün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, dün son yolculuğuna uğurlandı. Herkesin gözü kulağı gelecek güzel bir haberdeyken, acı haber hüzne boğdu. Minik Narin'in katilinin kim olduğu araştırılırken Esra Erol'un programında muhabir Caner'e cinsiyet partisi yapılması sosyal medyada tepki çekti.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gündür kayıp olarak aranan Narin’in önceki sabah dere kenarında cansız bedeni bulunmuştu.
Minik Narin dün köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Herkesin gözü kulağı gelecek güzel bir haberdeyken Narin Güran'ın ölümü herkesi yasa boğdu.
Esra Erol’un dün yayınlanan bölümünde muhabir Caner Toygar ve eşine yayında cinsiyet partisi düzenledi. Toygar canlı yayında bebeğinin cinsiyetini öğrendi. Bebeğin kız olacağını öğrenen çift, duygusal anlar yaşadı.
Çift mutluluklarını yaşarken sosyal medyada o anlara tepki gösterildi. Kullanıcılar, "Keşke başka zaman yapsaydınız", “Şu an zamanı değildi sanki” gibi yorumları yapıldı.