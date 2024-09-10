Esra Erol'da yapılan cinsiyet partisi tepki çekti!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 10 Eylül 2024 12:09 - Güncelleme: 10 Eylül 2024 12:19 - Güncelleme:

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan ve önceki gün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, dün son yolculuğuna uğurlandı. Herkesin gözü kulağı gelecek güzel bir haberdeyken, acı haber hüzne boğdu. Minik Narin'in katilinin kim olduğu araştırılırken Esra Erol'un programında muhabir Caner'e cinsiyet partisi yapılması sosyal medyada tepki çekti.

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