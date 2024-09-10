Esra Erol'daki çıldırmasıyla hafızalara kazınmıştı... Cemile aylar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Esra Erol’un programına damga vuran isimlerden biri olan Cemile de TikTok camiasına katıldı. Cemile’nin TikTok’taki hali görenleri şoke etti. Cemile çektiği videoda evi ve işi olmadığı için sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Esra Erol’un programına çıkan bazı konuklar, zaman zaman hareketleriyle ve konuşmalarıyla sosyal medyada gündem oluyor. Eşi ve onun ailesi tarafından iki çocuğuyla evden atıldığı iddiasıyla Esra Erol'un canlı yayına çıkan Cemile adından söz ettirmişti.

Canlı yayında çıldırmasıyla viral olan Cemile özellikle kaynanasıyla yüzleştiği anlarda takındığı tavırla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Cemile'nin ne yaptığı merak konusu olurken Cemile bu defa TikTok'ta ortaya çıktı.

Yeni hali görenleri şaşırtırken Cemile'nin ev sahibinden şikayet ettiği TikTok videosu kısa sürede gündem olmayı başardı. Cemile evi ve işi olmadığı için sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Mynet'in haberine göre, ayrıca Cemile ev sahibinin kışın sıcak suyu açmadığını ve kömür parası vermesine rağmen soğukta oturduğunu söyledi. Şimdi ise Cemile'nin evi ve işi yok. Bu nedenle sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.