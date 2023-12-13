Evde uyuşturucu üreten eşini ihbar etmişti… Orçun İynemli’nin eşi ifadesini değiştirdi

13 Aralık 2023 12:00 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 12:03

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli’nin eşi Eda İynemli, eşi tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Genç kadın, Orçun İynemli hakkında evde uyuşturucu madde yetiştirip kullandığını da belirtmişti.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler Orçun İynemli’yi gözaltına almıştı. İynemli, sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakılmıştı.

“EŞİME KIZDIĞIM İÇİN SATIYOR DEDİM”

Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede, eşine siniri geçen Eda İynemli ifadesini değiştirdi. Sabah’ın haberine göre; Eda İynemli olay sonrası tekrar verdiği ifadesinde polisleri ikametine aldığında eşiyle arasında yaşanan darp konusundan dolayı sinirli olduğu için uyuşturucu maddeleri sattığı yönünde ihbarda bulunduğunu ancak gerçeğin bu şekilde olmadığını söyledi. Eda İynemli ifadesinin devamında eşinin son kez uyuşturucu madde içmek için söz konusu maddeleri aldığını daha sonra psikiyatrik tedavi göreceklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

21 Ekim’de Beşiktaş’ta meydana gelen olayda Eda İynemli ile eşi Orçun İynemli arasında tartışma çıkmış, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmuştu. Eda İynemli’nin eşinden şiddet gördüğünü belirtmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Eda İynemli eve ulaşan polis ekiplerine, eşinin uyuşturucu madde yetiştirdiğini iddia etmişti. Orçun İynemli ise iddialar üzerine uyuşturucu yetiştirmediğini ancak evde uyuşturucu madde bulunduğunu, kendisinin içici olduğunu öne sürmüştü. Polisler ise evde 109.5 gram ağırlığında uyuşturucu madde tespit etmişti.