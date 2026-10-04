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Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı: Cenaze namazında ayakkabısı parçalandı

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Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı: Cenaze namazında ayakkabısı parçalandı
Başlık ResmiFatih Terim ne yapacağını şaşırdı: Cenaze namazında ayakkabısı parçalandı

Fatih Terim’in cenaze namazı sırasında ayakkabısının tabanı koptu. Tecrübeli teknik adam, durumu belli etmeden parçaları ayağıyla kenara itmeye çalışırken o anlar kameralara yansıdı.

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Eski Galatasaray yöneticilerinden İbrahim Hatipoğlu’nun babası Münir Mustafa Hatipoğlu, Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Sarı-kırmızılı camiayı bir araya getiren törene katılan Fatih Terim, namaz sırasında beklenmedik bir aksilikle karşılaştı.

Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı: Cenaze namazında ayakkabısı parçalandı
Başlık ResmiFatih Terim ne yapacağını şaşırdı: Cenaze namazında ayakkabısı parçalandı

AYAĞIYLA KENARA İTMEYE ÇALIŞTI

Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün paylaştığı görüntülerde, namaz kılınırken ayakkabısının tabanının bir bölümünün koptuğunu fark eden tecrübeli teknik adam, durumu çaktırmadan toparlamak istedi.

Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı: Cenaze namazında ayakkabısı parçalandı
Başlık ResmiFatih Terim ne yapacağını şaşırdı: Cenaze namazında ayakkabısı parçalandı

Kopan kauçuk parçaları ayağıyla geriye doğru iterek temizlemeye çalışan Terim'in o anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı: Cenaze namazında ayakkabısı parçalandı
Başlık ResmiFatih Terim ne yapacağını şaşırdı: Cenaze namazında ayakkabısı parçalandı

DURSUN ÖZBEK ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Terim'in yanında duran Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise yaşanan sürpriz aksilik karşısında tebessüm etmekten kendini alamadı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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