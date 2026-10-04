Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı: Cenaze namazında ayakkabısı parçalandı
Fatih Terim’in cenaze namazı sırasında ayakkabısının tabanı koptu. Tecrübeli teknik adam, durumu belli etmeden parçaları ayağıyla kenara itmeye çalışırken o anlar kameralara yansıdı.
Eski Galatasaray yöneticilerinden İbrahim Hatipoğlu’nun babası Münir Mustafa Hatipoğlu, Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Sarı-kırmızılı camiayı bir araya getiren törene katılan Fatih Terim, namaz sırasında beklenmedik bir aksilikle karşılaştı.
AYAĞIYLA KENARA İTMEYE ÇALIŞTI
Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün paylaştığı görüntülerde, namaz kılınırken ayakkabısının tabanının bir bölümünün koptuğunu fark eden tecrübeli teknik adam, durumu çaktırmadan toparlamak istedi.
Kopan kauçuk parçaları ayağıyla geriye doğru iterek temizlemeye çalışan Terim'in o anları saniye saniye kameralara yansıdı.
DURSUN ÖZBEK ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Terim'in yanında duran Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise yaşanan sürpriz aksilik karşısında tebessüm etmekten kendini alamadı.