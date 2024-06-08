Fenerbahçe seçiminde Alişan da kaosa dahil oldu: Önce Aziz Yıldırım, sonra Acun Ilıcalı dedi

Fenerbahçe’de peş peşe gelen açıklamalardan sonra başkanlık seçimi bugün başladı. Seçimlerdeki başkan tartışmasına Alişan da dahil oldu. Sosyal medyadan açıklama yapan şarkıcı, başkan adayının Aziz Yıldırım olduğunu belirtti, yorumunda Acun Ilıcalı’yı da es geçmedi.

Koyu Fenerbahçeli Alişan başkanlık seçimlerindeki kaosa dahil oldu. Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında geçen yarışta tarafını belli etti.

Başkan adayının Aziz Yıldırım olduğunu belirten Alişan sosyal medyadan peş peşe açıklamalar yaptı. Adayının Aziz Yıldırım olduğuna vurgu yapan şarkıcı Acun Ilıcalı’ hakkında yorum yapmayı da es geçmedi.

İşte Alişan’ın paylaşımları…

-Acun ağabey tek başına aldı seçimi. Fenerbahçe’yi toparlayabilecek tek isim Acun Abi’dir. İnşallah çok başarılı olur ve bir sonraki seçimde başkan olur. Bunu ona taa ADS maçında söylemiştim. 6 yıldır yaptıkları başarısızlık ortadayken tek güvendiğimiz isim Acun ağabey… Hayırlısı olsun.

-Aziz Başkan her zaman efsane başkan olarak kalacaktır... Tek hatası Acun ağabeyle girdiği polemik oldu. Benim onu desteklediğimi ve yazdıklarımı biliyorsunuz orada da kalacak. Hepimizin tek isteği Fenerbahçe’nin şampiyon olması. Keşke birkaç aday daha çıksaydı, çıkabilseydi…

-Kimse desteklediği aday kazanamazsa takımını bırakmaz. Hele ki söz konusu Fenerbahçe’yse… Her şeyin hayırlısı Fenerbahçe için olsun inşallah. Yaşasın Fenerbahçe.

-Anlamayanlara bir kez daha yazıyorum. Ben geri dönüş ya da R yapmadım. Benim adayım yine Aziz Başkan değişmedi. Ama Acun ağabeyle girdiği polemik olmadı diyorum. A. Koç seçilirse Acun ağabey yüzünden olacak diyorum. 6 başarısız yıldan sonra tek güvendiğim adam diyorum! Yaşa FB diyorum.