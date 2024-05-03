Fenomen Rachel Araz valeye ödediği ücretle ağızları açık bıraktı

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Sosyal medyada paylaştığı videolarla adını duyuran fenomen Rachel Araz, gittiği bir alışveriş merkezinde valeye ödediği ücreti paylaştı. 950 TL’lik fişe Instagram’dan yer veren Araz “Hayatımın en pahalı valesini ödedim” notunu düştü.

Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Rachel Araz, son gönderisiyle gündeme oturdu. Valeye ödediği ücreti paylaşan isim, ağızları açık bıraktı.

10 yıl önce iş adamı Sami Kiresepi ile nikah masasına oturan 3 çocuk sahibi Rachel Araz, geçtiğimiz haftalarda trafik kazası geçirmişti. Ölümden dönen fenomen, kazayı ucuz atlatmıştı.

“HAYATIMIN EN PAHALI VALESİNİ ÖDEDİM”

Şubat ayında doğum yapan fenomen son olarak başka bir haberle gündeme geldi. Lüks yaşantısıyla ara sıra adından söz ettiren Rachel Araz, geçtiğimiz gün valeye ödediği ücreti paylaştı. Vale fişini paylaşan Araz, altına “Dün gece hayatımın en pahalı valesini ödedim: 950 TL” notunu düştü.

Zorlu AVM’de arabasını park eden fenomenin otopark ücreti 300 TL olan AVM’de ‘VIP vale’ hizmeti için 650 TL fark verdiği ortaya çıktı.