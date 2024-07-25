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Filiz Akın'ın Fatma Girik paylaşımı gündem oldu

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Filiz Akın&#039;ın Fatma Girik paylaşımı gündem oldu

Magazin Haberleri

Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit ile birlikte 'Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası' olarak kabul edilen usta sanatçı Filiz Akın, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden yakın arkadaşı Fatma Girik’i unutmadı. Ünlü isim Girik için "Merak etme Fatma'cım, her zaman sevenlerinin gönlündesin. Seni özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden olan, eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Girik'in vefatı sanat dünyasını yasa boğmuştu. Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası olarak anılan oyuncuyla ilgili yakın dostu Filiz Akın'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

"RUHUN ŞAD OLSUN"

Efsane oyuncunun gülen bir görüntüsüne yer veren Akın, "Ocak ayının tam da 24'ünde kaybetmiştik 'Menekşe Gözlüm'ü. Merak etme Fatmacığım her zaman sevenlerinin gönlündesin. Seni özlemle anıyoruz, ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.

Filiz Akın'ın Fatma Girik paylaşımı gündem oldu - 1. Resim

Ayşe Kökçü, Hatice Şendil ve Nazan Şoray'ın da aralarında bulunduğu birçok takipçisi, sosyal medya üzerinden yazdıkları mesajlarla Filiz Akın'ın acısına ortak oldu.

Düzenleyen:  - Magazin
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