Filiz Akın'ın Fatma Girik paylaşımı gündem oldu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 25 Temmuz 2024 16:51 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 16:58 - Güncelleme:

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Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit ile birlikte 'Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası' olarak kabul edilen usta sanatçı Filiz Akın, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden yakın arkadaşı Fatma Girik’i unutmadı. Ünlü isim Girik için "Merak etme Fatma'cım, her zaman sevenlerinin gönlündesin. Seni özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı.