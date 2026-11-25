İstanbul'da yürütülen ve Türkiye’nin gündemini sarsan "fon vurgunu" olarak anılan soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında adı gündeme gelen kişiler arasında Fatih Erkoç isminin de bulunması, ünlü sanatçı Fatih Erkoç ile ilgili kafa karışıklığına neden oldu. İsim benzerliği nedeniyle kendisiyle soruşturma arasında bağlantı kurulduğunu belirten sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara cevap verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve çok sayıda şüphelinin yer aldığı fon soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma dosyasında adı geçtiği belirtilen kişilerle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, listede Fatih Erkoç isminin yer alması dikkat çekti.

Sosyal medya platformlarında ve bazı haber yayınlarında söz konusu ismin ünlü müzisyen Fatih Erkoç ile ilişkilendirilmesi üzerine sanatçıdan açıklama geldi. İsim benzerliğinden kaynaklanan yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isteyen Erkoç, soruşturmayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını duyurdu.

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"HABERLERDE ADI GEÇEN KİŞİ BAŞKA BİR FATİH ERKOÇ'TUR"

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından "Bilgilendirme" başlığıyla yayımladığı mesajda, soruşturma dosyasında adı geçen kişinin kendisi olmadığını özellikle vurguladı. Bazı haber siteleri, televizyon kanalları ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların isim benzerliği nedeniyle yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirten Erkoç, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde bazı haber sitelerinde, televizyon kanallarında ve bazı sosyal medya hesaplarında 'FON VURGUNU' dosyasında adı geçen Fatih Erkoç ile aramızda yalnızca isim benzerliği vardır. Haberlerde adı geçen kişi başka bir Fatih Erkoç'tur. Söz konusu olayla herhangi bir ilgim bulunmamaktadır. İsim benzerliğinden kaynaklanan karışıklığı gidermek için bu açıklamayı paylaşmak istedim. Sevgilerimle, Fatih Erkoç."

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