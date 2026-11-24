İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken bir kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Özetle Kaydet a- | +A

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i, savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık tarafından 4'ü tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Hâkimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheli daha tutuklandı

BİR ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerden biri, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürüyor.

BAKMADAN GEÇME KÖŞE YAZILARI Fondan önce fondan sonra

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala