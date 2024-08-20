Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’e övgü dolu sözler! Hayranları yorumsuz bırakmadı

Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’e övgü dolu sözler! Hayranları yorumsuz bırakmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’e övgü dolu sözler! Hayranları yorumsuz bırakmadı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği’nin kurucusu Gamze Özçelik, 2 ay önce Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Evlilikleriyle magazin gündeminde çok konuşulan çiftten Özçelik, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol alan Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakıp kendini hayır işlerine adadı. Kurduğu dernekle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Özçelik, özel hayatıyla da konuşulmaya devam ediyor. 

Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturmuştu. 

Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’e övgü dolu sözler! Hayranları yorumsuz bırakmadı - 1. Resim

RESHAD STRİK'TEN NİKAH SONRASI PAYLAŞIM

TRT Belgesel'de ekrana gelen Ailenin Yeni Üyesi programındaki sunuculuğu ve Diriliş Ertuğrul dizisinde üstlendiği rolle tanınan Reshad Strik, düğünden bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak “Elhamdülillah” notunu düşmüştü. 

Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’e övgü dolu sözler! Hayranları yorumsuz bırakmadı - 2. Resim

Ardından çiftin arkadaşları da Özçelik ve Strik’in düğününe ait kareler paylaşmıştı. Nikah fotoğrafları çok sayıda beğeni ve yorum almıştı. 

Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’e övgü dolu sözler! Hayranları yorumsuz bırakmadı - 3. Resim

Düğünleriyle çok konuşulan ikiliden Gamze Özçelik, son olarak eşinin paylaşımına yaptığı yorumla adından söz ettirdi. 

Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’e övgü dolu sözler! Hayranları yorumsuz bırakmadı - 4. Resim

Bir mobilya markası ile iş birliği yapan Strik, mobilyaların yapım aşamasında da görev aldı. O anlara ise kişisel Instagram hesabından yer verdi. 

Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’e övgü dolu sözler! Hayranları yorumsuz bırakmadı - 5. Resim

Strik’in paylaşımına kayıtsız kalmayan Strik, hemen yorum yaptı. Ünlü isim, “Beyim diye demiyorum” diyerek eşine övgüde bulundu. Yorumu gören takipçileri “Allah muhabbetinizi artırsın” diyerek çifte mutluluklar diledi.

Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’e övgü dolu sözler! Hayranları yorumsuz bırakmadı - 6. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
'5 yıl siyasi yasak' iddiası... İmamoğlu'ndan açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakanlıktan ‘Selin Ciğerci evlat edindi’ iddialarına net cevap: Gerçeği yansıtmıyor - MagazinSelin Ciğerci evlat edindi mi? Bakanlıktan açıklamaCezaevinden çıkan Dilan Polat’tan yeni görüntü! Soluğu eşi Engin Polat’ın yanında aldı - MagazinCezaevinden çıkan Dilan Polat’tan yeni görüntüKızılcık Şerbeti’ne veda etmişti! Müjde Uzman sürpriz diziyle dönüyor - MagazinKızılcık Şerbeti'ne veda etmişti! Sürpriz diziyle dönüyorMerdivenlerden düşen Reha Muhtar entübe edildi! - MagazinReha Muhtar entübe edildiOkan Buruk ile Nihan Akkuş’tan yeniden evlilik sinyali! Eski eşe sürpriz yaptı - MagazinYeniden evlilik sinyali! Eski eşe böyle sürpriz yaptıDün tahliye olan Dilan Polat'tan ilk paylaşım geldi! Bu kare herkesin dikkatini çekti... - MagazinTahliye sonrası ilk paylaşım geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...