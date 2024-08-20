Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’e övgü dolu sözler! Hayranları yorumsuz bırakmadı

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği’nin kurucusu Gamze Özçelik, 2 ay önce Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Evlilikleriyle magazin gündeminde çok konuşulan çiftten Özçelik, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol alan Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakıp kendini hayır işlerine adadı. Kurduğu dernekle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Özçelik, özel hayatıyla da konuşulmaya devam ediyor.

Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturmuştu.

RESHAD STRİK'TEN NİKAH SONRASI PAYLAŞIM

TRT Belgesel'de ekrana gelen Ailenin Yeni Üyesi programındaki sunuculuğu ve Diriliş Ertuğrul dizisinde üstlendiği rolle tanınan Reshad Strik, düğünden bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak “Elhamdülillah” notunu düşmüştü.

Ardından çiftin arkadaşları da Özçelik ve Strik’in düğününe ait kareler paylaşmıştı. Nikah fotoğrafları çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

Düğünleriyle çok konuşulan ikiliden Gamze Özçelik, son olarak eşinin paylaşımına yaptığı yorumla adından söz ettirdi.

Bir mobilya markası ile iş birliği yapan Strik, mobilyaların yapım aşamasında da görev aldı. O anlara ise kişisel Instagram hesabından yer verdi.

Strik’in paylaşımına kayıtsız kalmayan Strik, hemen yorum yaptı. Ünlü isim, “Beyim diye demiyorum” diyerek eşine övgüde bulundu. Yorumu gören takipçileri “Allah muhabbetinizi artırsın” diyerek çifte mutluluklar diledi.