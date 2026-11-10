Arka Sokaklar dizisinde üstlendiği Komiser Zeynep karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Gamze Özçelik, 2024 yılında dünyaevine girdiği Reshad Strik ile evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu. Farklı kültürlerden gelen çiftin evlilik hayatında kendisini en çok zorlayan konuyu anlatan Özçelik, özellikle tartışma anlarında yaşadığı soruna dikkat çekti.

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Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol alan Gamze Özçelik, 2017 yılında kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte kariyerinde farklı bir yola yöneldi. Uzun süredir yardım faaliyetleriyle gündeme gelen oyuncu, Afrika'dan Gazze'ye kadar pek çok bölgede yürütülen çalışmalarda aktif rol aldı.

Bir süre ekranlardan uzak kalan oyuncu, son olarak tabii platformunda yayınlanan askeri temalı Operasyon Alesta dizisiyle setlere geri döndü.

Gamze Özçelik’ten itiraf! Evliliğinde zorlandığı konuyu anlattı

GAMZE ÖZÇELİK İLE RESHAD STRİK'İN TANIŞMA HİKAYESİ

Özçelik'in özel hayatı da hayranlarının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu, Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu ve sunucu Reshad Strik ile Haziran 2024'te evlendi. Çiftin yolları ise yardım çalışmaları kapsamında Gana'da kesişti.

Strik'in daha önce ziyaret ettiği bir köye, iki yıl sonra Umuda Koşanlar Derneği ekibiyle giden Özçelik, köylülerden oyuncunun adını duydu. Ardından Strik ile iletişime geçerek kendisini derneğin çalışmalarına davet etti. Strik, Özçelik'i yardımseverliği ve ruhu nedeniyle sevdiğini dile getirmişti.

Gamze Özçelik’ten itiraf! Evliliğinde zorlandığı konuyu anlattı

“TÜRKÇE KONUŞMAYI ÖZLEDİM”

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gamze Özçelik, evliliklerinde farklı kültürlerden gelmelerinin herhangi bir sorun oluşturmadığını belirtti. Ancak çiftin evde ortak dil olarak İngilizceyi kullanması, oyuncu için zaman zaman zorlayıcı olabiliyor.

Sabah'ta yer alan haberde; sürekli İngilizce konuşmanın kendisini yorduğunu ifade eden Özçelik, özellikle eşiyle tartıştığı anlarda duygularını ve düşüncelerini istediği gibi aktaramadığını söyledi. Türkçe konuşurken kendisini daha rahat ifade edebildiğini belirten oyuncu, “Türkçe konuşmayı özledim” sözleriyle yaşadığı durumu samimi bir şekilde anlattı.

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