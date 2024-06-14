Gazinocular Kralı Besim Tibuk'un eşine kötü haber! Yalıdan tahliyesi istendi

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Tahliye olan Sıla Doğu sinir krizi geçirdi! Defalarca ‘Dilan’ diye haykırdı

Boğaz’ın en değerli yalı dairelerinden birinde oturan ‘Gazinocular Kralı’ Besim Tibuk’un eşi Serap Tibuk için mahkeme yalıdan tahliye edilmesine karar verdi.

İstanbul’un en değerli yalılarından birinin sahibi Oya Güneş, Besim Tibuk’un eşi Serap Tibuk’a açtığı tahliye davasını kazandı.

Takvim’de yer alan habere gçöre; İstanbul Boğazı'ndaki Arif Paşa Korusu'nda yalı dairesinin sahibi Oya Güneş, Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve KKTC'de casino zinciri olan Merit Grubu'nun patronu Besim Tibuk'un eşi Serap Tibuk'la tahliye davasında kapıştı.

İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI AÇTI

İddiaya göre Serap Tibuk, 2017'de yalı dairesinde kiracı olarak oturmaya başladı. Dairenin sahibi Güneş, 7 yıldır kiracısı olan Tibuk'a ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açtı.

BOŞALTMA KARARI

Tibuk, yalı dairesini 2017 yılında imzaladığı sözleşme ile 1 yıllığına kiraladı. Ancak iddiaya göre bu sözleşme, Serap Tibuk'un kira sözleşmesini feshetmemesi sebebiyle bugüne kadar uzadı.

Mahkeme, avukatların katıldığı duruşmada, Güneş'in davasını kabul ederek, Tibuk'un Özbakır Villaları'ndaki bu daireyi boşaltmasını kararlaştırdı.