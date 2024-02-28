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    • Haberler > Magazin > Genç model Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu

    Genç model Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Genç model Simurg Sarsılmaz Diyarbakır&#039;da muhtar adayı oldu
    Diyarbakır, Model, Muhtar Adayı, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye 31 Mart yerel seçimler için gün sayarken Diyarbakır'da ilginç bir gelişme yaşandı. Model Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek rakibi olan Sarsılmaz adaylığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde eşine az rastlanır bir gelişme yaşandı. Çoğunluğu erkek olan muhtarlık adaylığı için genç model Simurg Sarsılmaz adaylığını açıkladı. 

    OYLARINIZA TALİBİM

    Adaylığını "Diyarbakır Bağlar Kaynartepe  muhtar adayı! Oylarınıza talibim" sözleriyle duyuran Simurg Sarsılmaz, hayat tecrübesini ve çalışkanlığını mahalle sakinleri ile paylaşmak için aday olduğunu vurguladı. Sarsılmaz başarının yolunun çalışmaktan ve dürüstlükten geçtiğini de sözlerine ekledi.

    Genç model Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu - 1. Resim

    Genç model Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu - 2. Resim

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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