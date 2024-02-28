Genç model Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu

Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Şubat 2024 10:05 - Güncelleme: 28 Şubat 2024 10:18 - Güncelleme:

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Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye 31 Mart yerel seçimler için gün sayarken Diyarbakır'da ilginç bir gelişme yaşandı. Model Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek rakibi olan Sarsılmaz adaylığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.