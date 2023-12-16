Gökhan Özoğuz’un konserdeki tavrına Nurgül Yeşilçay fena patladı, sosyal medyadan ateş püskürdü

16 Aralık 2023 11:35 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 11:37

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Nejat ile gittiği Athena konseri tatsız bitince, Yeşilçay paylaşım yaparak takipçilerini uyardı.

Son olarak Veda Mektubu adlı dizide yer alan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yeşilçay’ın Cem Özer ile evliliğinden olan ve Londra’da okuyan oğlu, ziyaret için Türkiye’ye geldi. Birkaç gün hasret gideren anne oğul, eğlenmek için Athena konserini tercih etti. Ancak güzel başlayan geceleri hiç hoş bitmedi.

İkili, Athena grubunun üyeleri Gökhan Özoğuz ve Hakan Özöğuz’u konser sonrası tebrik etmek için kulise ziyarette bulundu. Ancak oyuncu Yeşilçay, Gökhan Özoğuz’un tavırlarından rahatsız oldu.

Nurgül Yeşilçay ve oğlu Nejat

“GÖKHAN’DA BİR AFRA, BİR TAFRA!”

Kendisinin soğuk davrandığını belirten isim, kişisel hesabından bir paylaşım yaparak sitemde bulundu. Paylaşımında ise “Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor, çünkü çok seviyor Athena'yı... Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, konuyla ilgili henüz bir paylaşım yapmadı. Nurgül Yeşilçay’a bir cevap verip vermeyeceği ise merak konusu…

Gökhan - Hakan Özoğuz