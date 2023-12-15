Oyuncu Seda Tosun, boşandığını nikah cüzdanını yırtarak duyurdu

15 Aralık 2023 15:51 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 16:01

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğini yaptığı ‘Mucize’ filmiyle adını duyuran daha sonra ‘Kertenkele’ adlı dizide rol alan Seda Tosun, boşandığını açıkladığı videoyla gündeme geldi.

Seda Tosun Haziran 2022'de Tiktok fenomeni Taner Ataş ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz ağustos ayında doğum yapan Tosun, evliliğinde sorunlar olduğunu ve eşiyle anlaşamadığını açıklamıştı.

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, “Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim, bebek vs. derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

HERKESE DUYURULUR: BOŞANDIM!

Boşanmak için bir süredir uğraşan Seda Tosun, kendisi için mutlu olan haberi kişisel Instagram sayfasından duyurdu.

“An itibariyle boşandım, herkese duyurulur. Artık özgürüm ve bekarım, yaşasın özgürlük” ifadelerini kullanan Tosun, sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

“Ben başardım! Evlilikte köleliğe, şiddete, aşağılanmaya, rencide edilmeye, rezilliklere son! Kızım mutlu büyüyecek inşallah. Çok iftiraya maruz kaldım, anlaşmalı boşanabilmek için sustum. Yanımda olduğunuz için teşekkürler.”

33 yaşındaki Seda Tosun'un 4 aylık 'Lidya' adında bir kızı bulunuyor.

SEDA TOSUN KİMDİR?

6 Nisan 1990 İstanbul doğumlu. Aydın Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Mahsun Kırmızıgül'ün 'Mucize' filmiyle adını duyuran Seda Tosun daha sonra ise Kertenkele Yeniden Doğuş'ta Gizem karekterini üstlendi.

Seda Tosun 2018 yılında müzisyen Eymen Adalı ile evlendi. Ancak çift, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle 1,5 yıl sonra boşandı.

İlk evliliğini 2020 yılında sonlandıran Tosun, 2022 yılında ise Taner Ataş ile ikinci evliliğini yaptı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isim, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor.