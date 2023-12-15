Oyuncu Kaan Urgancıoğlu’ndan ilk babalık pozu! Minik Ardıç’ı paylaştı

15 Aralık 2023 10:56 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 10:57

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Oğlu Ardıç’ı kucağına alan Yargı dizisinin Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk fotoğrafını yayınladı. Sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Kaan Urgancıoğlu, yaz aylarında işletmeci Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

Yunanistan’daki Türk konsolosluğunda evlenen ikiliden Urgancıoğlu, verdiği röportajda bir çılgınlık yapıp ani şekilde karar verdiklerini açıklamıştı. Ünlü oyuncu açıklamasında

“Sadece sizler için değil ailem için de sürpriz bir nikah oldu. ‘Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?’ dedim. Onay alınca, bir çılgınlık yaptık. Ben de Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten” şeklinde konuşmuştu.

Sessiz sedasız evlenen çiftin kısa süre sonra bebek beklediği ortaya çıktı. İkili 8 Aralık’ta ilk kez anne baba olma heyecanını yaşadı. Bebeklerini kucağına alan Urgancıoğlu ile Denizer, oğullarına ise ‘Ardıç’ adını verdi.

Baba olduktan sonra röportaj veren Kaan Urgancıoğlu, “Zor bir durum oldu. Uzun sürdüğü için yorucu oldu. Şu an ikisi de çok iyiler. Babalık duygusunu henüz anlayamadım, bundan sonraki süreçte belli olacak. Doğuma da girdim. Gerilim film gibi ama mutlu sonla biten bir film izlemek gibiydi” şeklinde konuştu.

ARDIÇ BEBEKLE İLK PAYLAŞIM

Başarılı oyuncudan oğlu ile dün ilk paylaşım geldi. Fotoğrafı beyaz kalp emojisi ile paylaşan Urgancıoğlu’na kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Gonca Vuslateri “Duamla… Nazarlar değmesin” yazarken, Filiz Akın “Analı babalı büyüsün Kaan Bey, sevgiler” notunu düştü.

İlk babalık fotoğrafına ayrıca Gupse Özay, Ece Yüksel, Rıza Kocaoğlu, İpek Yazıcı, Mabel Matiz gibi ünlü isimlerden de tebrik mesajları geldi.