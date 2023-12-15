Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un bebeğinin cinsiyeti belli oldu

15 Aralık 2023 09:59 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 10:01

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rol aldıkları dizilerdeki başarılarıyla adlarından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, geçtiğimiz sene eylül ayında evlendi. İkili aile üyelerinin ve dostlarının katılımıyla yaptıkları düğünde mutluluğa ‘evet’ dedi.

Çift geçtiğimiz günlerde ise anne baba olacaklarını doğruladı. Yıldız Çağrı Atiksoy verdiği röportajda, “Hamilelik güzel geçiyor. Berk baba olacağını öğrendiğinde çok heyecanlandı. İlk defa onu böyle gördüm. Uzun zamandır biz de çok istiyorduk. Bu haber bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullanmıştı.

KIZ BEBEK GELİYOR

Heyecanları günden güne artan çift, bebeğin cinsiyetini ise sosyal medyadan duyurdu. Evliliklerinde bir yılı dolduran Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy yeni bir paylaşım yaptı. Birlikte kamera karşısına geçen ikili, pembe balonlarla poz vererek kız bebek beklediklerini açıkladı.

Oktay paylaşımına “Eşim,Kızım ve Oğlum… Benim güzel Ailem” notunu düştü.

Atiksoy ise “Kız bebeğimiz geliyor. Allah’ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum çünkü… Rabbim… Temennileriniz, dualarınız bizimle olsun” sözleriyle duygularını dile getirdi.

ÜNLÜLERDEN TEBRİK

Çiftin paylaşımına ünlü dostlarından da tebrik mesajları geldi. Hazal Kaya “Sağlıkla gelsin teyzesinin balı” yazarken, Elif Karlı ise “Muhteşem bir hediye, gönülden tebrik ediyorum” dedi. İkiliye ayrıca Serkan Altunorak, Ayşe Tolga, İlayda Alişan, Fatih Ayhan gibi ünlüler de tebrik etti.