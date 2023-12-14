Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Magazin > Evleniyor… Ünlü oyuncu güzel haberi duyurdu

    Evleniyor… Ünlü oyuncu güzel haberi duyurdu

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Evleniyor… Ünlü oyuncu güzel haberi duyurdu
    Cem Cücenoğlu, Evlilik, Düğün

    ‘Cingöz Recai’ , ‘Poyraz Karayel’ , ‘İki Kardeşin Hikayesi’ gibi birçok yapımda rol alan Cem Cücenoğlu evleniyor. Ünlü oyuncu mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz’a evlilik teklifi etti.

    Ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zayıflama sürecine girdi. Tüp mide ameliyatı olan Cücenoğlu, 9 ayda 56 kilo verdi. 

    Verdiği kilolar sonrası hafiflediğini belirten oyuncu verdiği bir röportajda “Kilomdan dolayı 20 yıl kadar diyabet şeker hastalığı ve tansiyon hastalığıyla uğraştım. Kilo vermek için bugüne kadar birçok yöntem denedim. Bazılarında başarılı oldum ama yine kilo aldım. Ameliyat olmaya karar verdim. Tüp mide ameliyatı oldum. 9 ayda yaklaşık 56 kilo kadar verdim” şeklinde konuşmuştu. 

    Evleniyor… Ünlü oyuncu güzel haberi duyurdu

    “EVET DEDİ”

    Başarılı isim son olarak evlilik haberleriyle gündeme geldi. 2019’da boşanan oyuncu, kız arkadaşı Asude Karayavuz’a evlilik teklifi etti. ‘Evet’ cevabı alan Cem Cücenoğlu, mutluluğunu sosyal medyada paylaştı. 

    Evleniyor… Ünlü oyuncu güzel haberi duyurdu

    Müstakbel eşiyle fotoğrafına sosyal medya hesabından yer veren Cücenoğlu, üzerine “Evet dedi” notunu düştü. 

    ÜNLÜ DOSTLARINDAN TEBRİK

    Evlilik hazırlığına başlayacak çifte ünlü dostlarından tebrik mesajları gecikmedi. Emel Gölgeçen, Celil Nalçakan, Binnur Şerbetçioğlu gibi birçok isim ikiliye mutluluklar diledi.
    Cem Cücenoğlu, 9 Haziran 2013’te Pinhani müzik grubunun basgitaristi müzisyen Zeynep Eylül Üçer ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 4 Nisan 2019’da yollarını ayırdı.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...