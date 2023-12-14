Evleniyor… Ünlü oyuncu güzel haberi duyurdu

14 Aralık 2023 16:07 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 16:09

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zayıflama sürecine girdi. Tüp mide ameliyatı olan Cücenoğlu, 9 ayda 56 kilo verdi.

Verdiği kilolar sonrası hafiflediğini belirten oyuncu verdiği bir röportajda “Kilomdan dolayı 20 yıl kadar diyabet şeker hastalığı ve tansiyon hastalığıyla uğraştım. Kilo vermek için bugüne kadar birçok yöntem denedim. Bazılarında başarılı oldum ama yine kilo aldım. Ameliyat olmaya karar verdim. Tüp mide ameliyatı oldum. 9 ayda yaklaşık 56 kilo kadar verdim” şeklinde konuşmuştu.

“EVET DEDİ”

Başarılı isim son olarak evlilik haberleriyle gündeme geldi. 2019’da boşanan oyuncu, kız arkadaşı Asude Karayavuz’a evlilik teklifi etti. ‘Evet’ cevabı alan Cem Cücenoğlu, mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.

Müstakbel eşiyle fotoğrafına sosyal medya hesabından yer veren Cücenoğlu, üzerine “Evet dedi” notunu düştü.

ÜNLÜ DOSTLARINDAN TEBRİK

Evlilik hazırlığına başlayacak çifte ünlü dostlarından tebrik mesajları gecikmedi. Emel Gölgeçen, Celil Nalçakan, Binnur Şerbetçioğlu gibi birçok isim ikiliye mutluluklar diledi.

Cem Cücenoğlu, 9 Haziran 2013’te Pinhani müzik grubunun basgitaristi müzisyen Zeynep Eylül Üçer ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 4 Nisan 2019’da yollarını ayırdı.