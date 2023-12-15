Sarışın halini unutun! Survivor İsmail Balaban’ın eşi İlayda Şeker imaj değiştirdi

15 Aralık 2023 11:50 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 11:51

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Survivor yarışmasıyla tanınıp ün kazanan İlayda Şeker, imajında yeniliğe gitti. Sarı saçlarını büyük bir değişim yaparak koyu renge boyatan isim, son halini sosyal medyada paylaştı.

Güreşçi İsmail Balaban ile İlayda Şeker, aynı dönem yarıştıkları Survivor’da tanışıp yarışma bitikten sonra dünya evine girdi. Aile arasında nişanlanan çift, geçtiğimiz yıl Şeker’in memleketi Ürgüp’te nikah masasına oturdu. Çok konuşulan bir düğünle evlenen Şeker ile Balaban, uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Düğünde karşılıklı zeybek oynayan ikili, en mutlu günlerinden fotoğrafları ise sosyal medya hesaplarında peş peşe paylaştı.

SAÇLARINI BOYATTI

Şimdilerde herhangi bir projede yer almayan İlayda Şeker, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan olan güreşçi İsmail Balaban ile sık sık pozlarına yer veriyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şeker, bu feda imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Sarı saçlarıyla hafızalara kazınan isim bu görüntüsünden sıkıldı ve saçlarını koyu renge boyattı.

İlayda Şeker’in esmer haline beğeni ve yorum yağdı. Görenler onu tanımakta zorlandıklarını belirtti.