Gönül Dağı’nda şaşırtan veda! Başrol oyuncusu paylaştığı mesajla ayrılığını duyurdu

TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda ilk sezondan beri yer alan ünlü oyuncu Feyza Işık ekibe veda etti. Işık, sosyal medyadan yayınladığı mesajla okuyanları duygulandırdı.

4 sezondur büyük ilgiyle izlenen ve TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Gönül Dağı’ dizisinin beşinci sezon çekimleri başladı. Yeni bölümleri merakla beklenen yapımda izleyiciyi üzen bir gelişme yaşandı.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini paylaştığı diziden şaşırtan bir ayrılık haberi geldi.

FEYZA IŞIK VEDASINI AÇIKLADI: ÇOK EMER VERDİM

Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Döndü rolünü üstlenen Feyza Işık, sevilen yapıma veda ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili Instagram’dan paylaşım yapan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“4 sezon boyunca yalnız bırakmayan Gönül Dağı seyircisine sevgi ve hürmetle… Ben Döndü’yü çok sevdim, çok emek verdim. Dilerim yerini bulmuştur. Hoşça kal Döndü, hoşça kal Gönül Dağı…”

İZLEYİCİLERDEN YORUM YAĞMURU

Kısa sürede etkileşim alan paylaşım için onlarca yorum geldi. İzleyiciler “Herkes gidiyor, kim kaldı geriye” , “Gönül Dağı’nın Döndü sultanı kırmızı çizgimizdi, çok üzgünüz” gibi yorumlar yaptı.

Bu yorumlar karşısında duygulanan Feyza Işık, ardından bir paylaşım daha yaparak, “Öyle güzel mesajlar yazıyorsunuz ki… Sevginiz, ilginiz için sonsuz teşekkürler. Yol da bir gün biter maalesef, görüşmek üzere” dedi.

GÖNÜL DAĞI 5. SEZON NE ZAMAN?

Öte yandan Gönül Dağı dizisi, beşinci sezonuyla TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi de merak konusuydu.

Kanaldan yapılan açıklamaya göre; gençleri girişimcilik konusunda motive etmeyi ve onlara rehberlik etmeyi hedefleyen yapım, 143. bölümüyle eylülde yeniden ekranda olacak.

Çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde süren dizi, cumartesi akşamları yayınlanacak.