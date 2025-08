Gülce Elibol eşi Chaby Han’ın ihanetine ateş püskürdü! Boşanma açıklaması gecikmedi

2022 yılında mutlu bir yuva kuran Güney Kore asıllı fenomen Chaby Han ile Türk eşi Gülce Elibol, boşanma haberleriyle sosyal medyada dikkat çekti. Elibol, yaptığı paylaşımla ihanete uğradığını itiraf ederek gündeme damga vurdu.

Chaby, 2023 yılında Survivor Türkiye'de 'Fenomenler' takımında yer almış ve yarışma boyunca başarılı bir performans sergilemişti.

İçerik üreticisi olarak bilinen, eğlenceli videolarıyla adından söz ettiren ve “Elin Oğlu” , “Ayla” , “Menajerimi Ara”, “Kertenkele Yeniden Doğuş” gibi yapımlarda rol alan Chaby Han, 15 Mayıs 2022’de Gülce Elibol ile sade bir törenle evlendi. İkili, sosyal medyada paylaştıkları uyumlu karelerle takipçilerinin beğenisini kazandı ve evlilikleriyle örnek gösterildi.

YAŞADIĞI HER ŞEYİ ANLATTI

Ancak çiftin 2025 yılı itibarıyla evliliği sona erdi. Gülce Elibol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Chaby Han'ın kendisini ihanet ettiğini iddia ederek boşanma sürecinin başladığını duyurdu.

Elibol, “Gözümün önünde evliliğimiz ihanete uğradı” diyerek aldatıldığını açık açık dile getirdi. Bununla da yetinmeyen isim, sosyal medya hesabından yaşadığı süreci tek tek anlattı.

Gülce Elibol

İHANET İTİRAFLARI: “BENİM MUTSUZLUĞUM ÜZERİNE İLİŞKİ İNŞA ÇABANIZ…”

Boşanma sürecinde yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Elibol, karşı tarafın samimiyetsizliğine ve sorumluluktan kaçmasına şöyle sitem etti:

“Her …. tweet atan adam, boşanma sürecimizi dile bile getiremedi. Üstüne, utanmadan yaşananlarla yine yalanlarıyla alay etti. Çöküş evresine girmiş kişilik bozukluğunu, evliliğimizi gözümün önünde ihanetle sonlandırıp, tüm sorumluluklardan kaçmayı tercih etti. Aldattığını yakıştıramayan her kimse, haddi olmadan beni başka şeylerle ithaf etti. Kendimden vazgeçmeyi dahi göze aldığımda, vazgeçebileceğim aslında çok şey olduğunu öğretti. Benim mutsuzluğum üzerine ilişki inşa çabanız beni kendinize hayran etti (!). Siz yüklerinizden kurtulurken, bana daha ağır bir yük bıraktığınız fark ettim.”

“DÜŞEN MASKESİNİ YENİLEMEK TEK HEDEFİ”

Açıklamasının devamında ise “En hafif hasarla çıkmak için verdiğim çaba beni mahvetti. Düşen maskesini yenilemek tek hedefi. Benden mahrum bıraktığınız her mutluluğu, son kez sizin için dilerim. Duruma saygısı olmayan kimseden sürece saygı beklemek de benim aptallığım. Hak etmediğini yaşayan her insanın, hak ettiğiyle son bulmasını dilerim. Ne bu konunun mevzu bahis, ne de daha fazla konuşulmasını isterim. Sevgi güzel şey, dilerim her zaman doğru yerde kalır” ifadelerini kullandı.