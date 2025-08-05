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Matematik sorusunda iki joker kullanan ODTÜ mezunu sosyal medyayı salladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ODTÜ Matematik mezunu Enise Nehir Aksaylı, “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında karşılaştığı faktöriyel sorusunda zorlandı. Henüz üçüncü sorudayken iki joker hakkını kullanan Aksaylı’nın performansı sosyal medyada yankı uyandırdı.

Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ODTÜ Matematik mezunu bir yarışmacının yaşadığı dikkat çekici anlarla tekrar gündeme geldi. Oktay Kaynarca’nın sunduğu son bölümde hem ekran başındakiler hem de ünlü sunucu yaşananlar karşısında şaşkına döndü.

Kim Milyoner Olmak İster’in 1163. bölümüne ODTÜ Matematik Bölümü mezunu olan ve şu anda proje yöneticisi olarak çalışma hayatına devam eden 51 yaşındaki Enise Nehir Aksaylı katıldı. Aksaylı’nın 3. soruda karşısına matematik sorusu çıktı. 

Matematik sorusunda iki joker kullanan ODTÜ mezunu sosyal medyayı salladı - 1. Resim

MATEMATİK SORUSUNDA TEREDDÜT ETTİ

Soruda, “1’den 10’a kadar olan doğal sayıların çarpımı, 1’den 9’a kadar olan doğal sayıların çarpımının kaç katıdır?” şeklinde bir ifade yer aldı. Bu tür sorulara oldukça hakim olduğu düşünülen Aksaylı’nın tereddüt etmesi, izleyicileri de şaşırttı.

Matematik sorusunda iki joker kullanan ODTÜ mezunu sosyal medyayı salladı - 2. Resim

DOĞRU CEVAP JOKERLERLE ZOR DA OLSA GELDİ

Sorunun çözümünde zorlanan yarışmacı önce telefon jokerini kullandı. Ancak aradığı kişi kendisine sunulan süre zarfında net bir cevap vermedi. Ardından yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. 

Aksaylı, son iki seçenek arasında 10’u tercih ederek doğru cevabı verdi. Ancak o anlar sosyal medyada sadece yarışmanın formatı değil, aynı zamanda yarışmacının eğitimi hakkında da birçok tartışmaya yol açtı.

Matematik sorusunda iki joker kullanan ODTÜ mezunu sosyal medyayı salladı - 3. Resim

YORUMLAR GECİKMEDİ

İzleyenler sosyal medyada “Matematik sorusu için joker kullanıyor ODTÜ matematik mezunu” , “Matematik mezunu nasıl olabildin anlamadım” , “Diploması sahte herhalde” gibi yorumlarda bulundu.

5 BİN TL İLE VEDA ETTİ

4. soruya geldiğinde seyirci jokerini kullanan Aksaylı, 5. soruda yanlış cevap verince yarışmaya veda etti. Aksaylı, yarışmadan 5 bin TL’lik teselli ödülüyle ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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