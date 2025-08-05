Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 5 Ağustos son depremler listesi

5 Ağustos 2025 Salı günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen küçük çaplı depremler "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Kütahya'nın Simav ilçesi ve Muğla’nın Marmaris bölgesinde art arda yaşanan sarsıntılar, vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son verilere göre gün boyunca birçok ilde düşük şiddetli depremler kaydedildi.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

5 Ağustos 2025 Salı günü öğle saatlerinde Kütahya’nın Simav ilçesinde art arda meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından hissedildi. 12:50'de yaşanan 2.2 büyüklüğündeki sarsıntı, bölgede kısa süreli tedirginlik yaşattı. Aynı bölgede dakikalar öncesinde 1.6 ve 1.1 büyüklüğünde iki küçük deprem daha kaydedildi.

NEREDE DEPREM OLDU?

Bugün depremler en çok Simav (Kütahya), Marmaris (Muğla), Avşa Adası açıkları (Balıkesir), Yeşilyurt ve Battalgazi (Malatya), Meram (Konya) ve Akhisar (Manisa) çevresinde meydana geldi. Ayrıca Ege Denizi açıklarında Bozcaada ve Ayvacık yakınlarında da sarsıntılar yaşandı.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

5 Ağustos Salı günü Türkiye genelinde çok sayıda küçük çaplı deprem meydana geldi. Hissedilenler arasında Simav’da art arda yaşanan sarsıntılar ve Ege Denizi açıklarında kaydedilen 3.0 büyüklüğündeki deprem yer aldı. Depremlerin çoğu küçük çaplı olup can veya mal kaybı yaşanmadı.

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5 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ