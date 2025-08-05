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Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 5 Ağustos son depremler listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 5 Ağustos son depremler listesi
Deprem, AFAD, Kandilli Rasathanesi, Kütahya, Simav, Muğla, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 5 Ağustos 2025 Salı günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde art arda depremler meydana geldi. Günün en dikkat çeken sarsıntıları Kütahya’nın Simav ilçesi ile Muğla’nın Marmaris bölgesinde yaşandı. Aynı saat aralığında Ege Denizi açıklarında ve Malatya çevresinde de çok sayıda küçük çaplı deprem kaydedildi.

5 Ağustos 2025 Salı günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen küçük çaplı depremler "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Kütahya'nın Simav ilçesi ve Muğla’nın Marmaris bölgesinde art arda yaşanan sarsıntılar, vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son verilere göre gün boyunca birçok ilde düşük şiddetli depremler kaydedildi.

Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 5 Ağustos son depremler listesi - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

5 Ağustos 2025 Salı günü öğle saatlerinde Kütahya’nın Simav ilçesinde art arda meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından hissedildi. 12:50'de yaşanan 2.2 büyüklüğündeki sarsıntı, bölgede kısa süreli tedirginlik yaşattı. Aynı bölgede dakikalar öncesinde 1.6 ve 1.1 büyüklüğünde iki küçük deprem daha kaydedildi.

Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 5 Ağustos son depremler listesi - 2. Resim

NEREDE DEPREM OLDU?

Bugün depremler en çok Simav (Kütahya), Marmaris (Muğla), Avşa Adası açıkları (Balıkesir), Yeşilyurt ve Battalgazi (Malatya), Meram (Konya) ve Akhisar (Manisa) çevresinde meydana geldi. Ayrıca Ege Denizi açıklarında Bozcaada ve Ayvacık yakınlarında da sarsıntılar yaşandı.

Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 5 Ağustos son depremler listesi - 3. Resim

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

5 Ağustos Salı günü Türkiye genelinde çok sayıda küçük çaplı deprem meydana geldi. Hissedilenler arasında Simav’da art arda yaşanan sarsıntılar ve Ege Denizi açıklarında kaydedilen 3.0 büyüklüğündeki deprem yer aldı. Depremlerin çoğu küçük çaplı olup can veya mal kaybı yaşanmadı.

Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 5 Ağustos son depremler listesi - 4. Resim

5 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2025-08-05 12:50:1939.2488928.997787.0ML2.2Simav (Kütahya) 
2025-08-05 12:35:2239.2388929.008617.0ML1.1Simav (Kütahya) 
2025-08-05 12:34:5339.2511128.985837.0ML1.6Simav (Kütahya) 
2025-08-05 12:30:3540.5097227.535.56ML2.3Marmara Denizi, Avşa Adası, Marmara (Balıkesir) 
2025-08-05 12:24:4538.4272239.276677.0ML0.8Sivrice (Elazığ) 
2025-08-05 12:09:3938.2872238.120567.0ML1.1Yeşilyurt (Malatya) 
2025-08-05 12:03:1938.2338938.097227.0ML1.4Yeşilyurt (Malatya) 
2025-08-05 11:38:5837.5794432.400567.0ML1.5Meram (Konya) 
2025-08-05 10:56:1836.9728.268067.0ML1.4Marmaris (Muğla) 
2025-08-05 10:21:5339.2605627.726117.0ML1.6Soma (Manisa) 
2025-08-05 10:01:1638.3019438.3177811.6ML2.0Battalgazi (Malatya) 
2025-08-05 09:47:1338.9936128.069177.0ML1.1Akhisar (Manisa) 
2025-08-05 08:52:3835.7033327.770287.0ML1.6Akdeniz - [107.46 km] Marmaris (Muğla) 
2025-08-05 07:52:0137.6752836.176396.92ML1.8Kadirli (Osmaniye) 
2025-08-05 07:49:3038.9966728.073615.84ML1.5Akhisar (Manisa) 
2025-08-05 07:43:2939.00528.078896.87ML1.5Akhisar (Manisa) 
2025-08-05 07:38:3139.6344440.636947.06ML2.2Tercan (Erzincan) 
2025-08-05 07:29:0938.1261138.491397.0ML1.1Sincik (Adıyaman) 
2025-08-05 07:04:3038.0869437.793336.81ML1.8Doğanşehir (Malatya) 
2025-08-05 06:42:5436.9702828.296117.0ML1.6Marmaris (Muğla) 
2025-08-05 06:37:5839.6608325.754726.5ML1.5Ege Denizi - [32.44 km] Bozcaada (Çanakkale) 
2025-08-05 06:36:4239.6422225.767227.21ML2.0Ege Denizi - [31.38 km] Ayvacık (Çanakkale) 
2025-08-05 06:36:2639.0055628.07257.0ML1.8Akhisar (Manisa) 
2025-08-05 05:55:4636.2766728.6444436.31ML2.1Akdeniz - [48.07 km] Fethiye (Muğla) 
2025-08-05 05:46:3836.967528.283897.03ML2.1Marmaris (Muğla) 
2025-08-05 05:43:5239.6630625.778336.98ML2.0Ege Denizi - [30.67 km] Bozcaada (Çanakkale) 
2025-08-05 05:40:3239.6383325.751676.5ML3.0Ege Denizi - [32.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 
2025-08-05 05:21:4437.2058329.520288.17ML0.9Gölhisar (Burdur) 
2025-08-05 05:13:2738.3213938.7833310.48ML1.3Kale (Malatya) 
2025-08-05 04:29:3739.2661140.236678.59ML1.6Kiğı (Bingöl) 
2025-08-05 04:22:1036.1586128.035288.72ML1.5Ege Denizi - [52.94 km] Marmaris (Muğla) 
2025-08-05 03:52:5236.9827828.290287.0ML1.4Marmaris (Muğla) 
2025-08-05 03:49:5636.982528.2836110.6ML2.0Marmaris (Muğla) 
2025-08-05 03:49:1236.9869428.293897.06ML1.2Marmaris (Muğla) 
2025-08-05 03:45:2737.167531.142226.97ML1.3Manavgat (Antalya) 
2025-08-05 03:42:4738.0380637.086397.0ML1.0Ekinözü (Kahramanmaraş) 
2025-08-05 03:37:2341.1366743.818895.76ML2.3Shirak (Ermenistan) - [25.72 km] Akyaka (Kars) 
2025-08-05 03:36:1436.972528.283617.0ML1.0Marmaris (Muğla) 
2025-08-05 03:28:3040.2141731.767512.22ML1.2Beypazarı (Ankara) 
2025-08-05 03:26:2741.37533.056397.0ML1.4Eflani (Karabük) 
2025-08-05 03:21:1936.7563925.776677.0ML2.4Ege Denizi 
2025-08-05 03:12:3736.9691728.278336.98ML1.0Marmaris (Muğla) 
2025-08-05 03:09:1437.8436126.836947.0ML1.2Ege Denizi - [26.25 km] Seferihisar (İzmir) 
2025-08-05 03:07:4938.4608338.026677.01ML1.3Akçadağ (Malatya) 
2025-08-05 02:42:5136.8219425.914447.0ML1.6Ege Denizi 
2025-08-05 02:37:4937.8729.1872210.96ML1.0Pamukkale (Denizli) 
2025-08-05 02:24:1341.3841744.003899.01ML1.3Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [56.94 km] Akyaka (Kars) 
2025-08-05 02:24:0436.9791728.294176.99ML1.0Marmaris (Muğla) 
2025-08-05 02:22:0239.1922228.9710.84ML0.8Simav (Kütahya) 
2025-08-05 02:12:4641.2597225.788617.0ML1.2Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [47.09 km] Meriç (Edirne) 
2025-08-05 01:56:4538.2166727.65757.0ML1.0Bayındır (İzmir) 
2025-08-05 01:54:4437.0705630.232787.28ML1.0Korkuteli (Antalya) 
2025-08-05 01:52:4638.2163927.671117.0ML1.6Bayındır (İzmir) 
2025-08-05 01:30:2939.2252828.9747211.59ML1.0Simav (Kütahya) 
2025-08-05 01:26:5138.9080628.249446.93ML0.8Gördes (Manisa) 
2025-08-05 01:25:0839.0716728.195836.98ML0.7Gördes (Manisa) 
2025-08-05 01:08:0238.0863938.393897.0ML0.7Çelikhan (Adıyaman) 
2025-08-05 00:53:3538.4844437.3694410.57ML1.4Darende (Malatya) 
2025-08-05 00:53:2336.9755628.293066.91ML1.2Marmaris (Muğla) 
2025-08-05 00:35:0037.0688928.388897.01ML1.1Ula (Muğla) 
2025-08-05 00:34:0037.1597228.597786.98ML1.3Ula (Muğla)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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