Kuruluş Osman’a yeni yıldız! Mert Yazıcıoğlu’nun partneri için teklif yapıldı
Kuruluş Osman‘ın 7. sezon hazırlıkları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni bölümleri merakla beklenen dizide Osman Bey karakterini uzun süre oynayan Burak Özçivit, yapımcıyla yaşanan bölüm başı ücret anlaşmazlığı nedeniyle ayrılmıştı. Yerine, Orhan Bey karakterini canlandırmak üzere Mert Yazıcıoğlu kadroya dahil edilmişti. Son olarak Yazıoğlu’nun partneri için ünlü kadın oyuncuya teklif gittiği öğrenildi.
Burak Özçivit'in diziden ayrılmasıyla birlikte Kuruluş Osman yeni bir döneme adım attı. Yapım, 7. sezon öncesinde hikaye ve oyuncu kadrosunda kapsamlı bir yeniliğe gitti. Artık dizinin merkezinde Osman Bey değil, oğlu Orhan Bey'in hikayesinin yer alacağı öğrenildi.
KURULUŞ OSMAN’IN ORHAN’I MERT YAZICIOĞLU OLDU
Genç ve yetenekli oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda Orhan Bey karakterini üstlenecek şekilde kadroya dahil oldu
Yapımcı Bozdağ Film, hem Türkçe hem İngilizce olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
“Yeni dönem başlıyor! Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!”
NİLÜFER SULTAN, ALİNA BOZ MU OLACAK?
Yeni sezonda Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu oynayacak, Osman Bey rolü ise Cihan Ünal’a emanet edilecek.
Öte yandan dizinin başrol kadın oyuncusu Nilüfer Sultan için ise Alina Boz’a teklif götürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; dün Bozdağ Film ile görüşen Alina Boz‘un teklifi kabul edip etmeyeceği henüz netleşmedi.
Dizinin Malhun Hatun’uyla ilgili Nebahat Çehre’nin yanı sıra Bennu Yıldırımlar ve Nazan Kesal’ın da adı geçiyor.