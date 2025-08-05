Kuruluş Osman’a yeni yıldız! Mert Yazıcıoğlu’nun partneri için teklif yapıldı

Burak Özçivit'in diziden ayrılmasıyla birlikte Kuruluş Osman yeni bir döneme adım attı. Yapım, 7. sezon öncesinde hikaye ve oyuncu kadrosunda kapsamlı bir yeniliğe gitti. Artık dizinin merkezinde Osman Bey değil, oğlu Orhan Bey'in hikayesinin yer alacağı öğrenildi.

KURULUŞ OSMAN’IN ORHAN’I MERT YAZICIOĞLU OLDU

Genç ve yetenekli oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda Orhan Bey karakterini üstlenecek şekilde kadroya dahil oldu

Yapımcı Bozdağ Film, hem Türkçe hem İngilizce olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

“Yeni dönem başlıyor! Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!”

NİLÜFER SULTAN, ALİNA BOZ MU OLACAK?

Yeni sezonda Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu oynayacak, Osman Bey rolü ise Cihan Ünal’a emanet edilecek.

Öte yandan dizinin başrol kadın oyuncusu Nilüfer Sultan için ise Alina Boz’a teklif götürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; dün Bozdağ Film ile görüşen Alina Boz‘un teklifi kabul edip etmeyeceği henüz netleşmedi.

Dizinin Malhun Hatun’uyla ilgili Nebahat Çehre’nin yanı sıra Bennu Yıldırımlar ve Nazan Kesal’ın da adı geçiyor.