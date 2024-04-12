Günlerdir yoğun bakımda olan Nuri Alço'dan 'her şey yolunda' mesajı

Eskişehir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve günlerdir yoğun bakımda kalan usta oyuncu Nuri Alço, hastane odasından sevenlerine seslendi. Alço, iyi olduğunu söyleyip "En kısa zamanda geleceğim zaten yoğun bakımdan çıktık herhangi bir şey yok" dedi.

Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, bayram tatili için gittiği Eskişehir'de fenalaşmıştı. Beyin damarında pıhtı atan efsane oyuncunun tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu.

Sağlık durumu merak edilen Nuri Alço'dan güzel haber geldi. Hastane odasından açıklama yapan Nuri Alço "Yalan yanlış şeylere inanmayın" dedi.

HER ŞEY YOLUNDA MESAJI

Nuri Alço devamında ise "Gayet iyiyim sağlığım yerinde, en kısa zamanda geleceğim zaten yoğun bakımdan çıktık herhangi bir şey yok" dedi.

Nuri Alço'nun eşi de güzel haberi vererek normal odaya geçtiklerini ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.