Haberin ardından Recep Bülbülses'e yardım eli uzandı

Kariyerinde 90'ın üzerinde filmde rol alan Recep Bülbülses'in İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan "son zamanlarda maddi problemler yaşadığı" haberinden sonra ünlü müzik yapımcısı, akülü tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Recep Bülbülses şimdilerde zor günler geçiriyor. Bülbülses özellikle maddi sıkıntılarla boğuştuğunu, şu anda kalacak bir evi olmadığını ve sokaklarda kaldığını belirtip sevenlerinden yardım istemişti.

Ünlü müzik yapımcısı Polat Yağcı, İhlas Haber Ajansı'nın bu haberini görmesiyle Recep Bülbülses'in yardım çağrısına cevap verdi.

Yapımcı Yağcı, ünlü oyuncu Bülbülses'e tekerlekli akülü sandalye yardımında bulundu. Çok mutlu olduğunu belirten Bülbülses şimdi de ev ve maddi yardım yapmak istediğini söyledi.

Recep Bülbülses, “Bir ses getirdiniz. Değerli Polat Yağcı arabayı aldı bana sağ olsun. Bir şeyim yok, onun için rica ediyorum halkımdan. Vallahi ses getirdi, helal olsun İhlas Haber Ajansı'na. Rahat rahat gezeceğim ama maddi sıkıntımız var yine. Bir de maddi sıkıntımızı inşallah hallederiz olay biter. Çünkü sermayem olması lazım, bir şeyler satmam lazım. Çok mutluyum çok” dedi.