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    • Haberler > Magazin > Hadise’nin bayram maratonu: Üç konserden alacağı ücret dudak uçuklattı

    Hadise’nin bayram maratonu: Üç konserden alacağı ücret dudak uçuklattı

    Düzenleyen: / Kaynak: Posta
    - Güncelleme:
    Hadise’nin bayram maratonu: Üç konserden alacağı ücret dudak uçuklattı
    Hadise, Konser, Ramazan Bayramı, Haber

    Magazin Haberleri  / Posta

    Şarkıcı Hadise, bayramda konserden konsere koşacak. Üç mekanda sahne almak için anlaşan ünlü popçunun alacağı ücret ortaya çıktı, duyanların ağzı açık kaldı.

    Sahne performansları ve şarkılarıyla adından sık sık söz ettiren Hadise’nin bayram tarifesi ortaya çıktı. Ramazan Bayramı’nda üç yerde konser verecek şarkıcının konser ücreti dudak uçuklattı.

    Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala, ünlü şarkıcıların da sahne programları netleşmeye başladı. Hazırlıklarını sürdüren isimler verecekleri konserler için bu sene tarifelerine zam yaptı.

    15 MİLYON TL ALACAK

    Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda 4 yerde sahne alarak rekora imza atan Hadise, bu Ramazan Bayramı’nda da konserden konsere koşacak. Ünlü popçu Kıbrıs, Bodrum ve Antalya’da sahne alacak. Posta'nın haberine göre, Hadise Ramazan Bayramı'nda çıkacağı sahneden 15 milyon TL kazanacak. Alacağı ücreti öğrenen hayranları "Hadise'ye piyango çıkmış" resmen demekten kendini alıkoyamadı.

    Hadise’nin bayram maratonu: Üç konserden alacağı ücret dudak uçuklattı

    GÜRKAN ŞEF İDDİALARINA CEVAP

    Öte yandan Mehmet Dinçerler’den boşandıktan sonra ismi pek çok kişiyle anılan Hadise’nin ünlü şef Gürkan Topçu ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yaparak iddiaları yalanlayan şarkıcı “Hayatıma gerçekten değer verdiğim biri girerse, bunu sizlerle paylaşacağımı bilmenizi isterim. Çünkü ben aşkı da aşık olmayı da çok seviyorum. Emin olun, o zaman geldiğinde hislerimi her zaman olduğu gibi özgürce ifade edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Posta
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