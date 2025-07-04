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Hakan Altun'un konser geliri dudak uçuklattı! Listede ikinci sıraya yerleşti: İlk sırada bakın kim var...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hakan Altun&#039;un konser geliri dudak uçuklattı! Listede ikinci sıraya yerleşti: İlk sırada bakın kim var...
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 2 bin 432, yurt dışında 246 konser veren 70 şarkıcı ve müzik grubu 2024’te konser satışlarından toplam 158 milyon euro ciro yaptı. Listede Hakan Altun, 7.4 milyon euro gelirle ikinci sırada yer aldı.

Pandemi döneminde büyük darbe alan müzik sektörü, 2024 itibarıyla toparlanma sürecini tamamladı.

Hakan Altun
Hakan Altun

Forbes Türkiye’nin verilerine göre, yurt içi ve yurt dışında toplam 2 bin 678 konser veren 70 şarkıcı ve müzik grubu, yıl boyunca biletli etkinliklerden toplam 158 milyon euro ciro elde etti.

Hakan Altun'un konser geliri dudak uçuklattı! Listede ikinci sıraya yerleşti: İlk sırada bakın kim var... - 2. Resim

HAKAN ALTUN LİSTENİN İKİNCİ SIRASINDA YER ALDI

Yılın en çok kazanan ismi 188 konserle Cem Adrian oldu. Şarkıcı, 8 milyon euro gelirle listenin zirvesinde yer aldı. Onu, seslendirdiği “Gül Belalıdır”, “Gönül Yarası” ve “Bir Telefon” gibi parçalarla hafızalarda yer edinen Hakan Altun takip etti. Altun, 7.4 milyon euroluk kazancıyla listenin ikinci sırasında kendine yer buldu.

Hakan Altun'un konser geliri dudak uçuklattı! Listede ikinci sıraya yerleşti: İlk sırada bakın kim var... - 3. Resimen yıl 12 milyon euroluk gelirle zirvede yer alan Tarkan ise, 2024’te biletli konser vermediği için listeye dahil edilmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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