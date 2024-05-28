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Halil İbrahim Ceyhan, Kirli Sepeti'nden ayrıldığını duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Halil İbrahim Ceyhan, Kirli Sepeti&#039;nden ayrıldığını duyurdu
Kirli Sepeti, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Now TV’nin sezon finali yapan ve kısa süreliğine ekranlara veda eden dizisi Kirli Sepeti’nde şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Sevilen yapımda Murat karakterini üstlenen Halil İbrahim Ceyhan, Instagram’dan yaptığı paylaşımla Kirli Sepeti’den ayrıldığını açıkladı.

Daha önce ‘Hemen Döneriz’ , ‘Emanet’ gibi yapımlarda rol alan, son olarak ‘Kirli Sepeti’nde oynayan Halil İbrahim Ceyhan, veda haberiyle gündem oldu. 

Halil İbrahim Ceyhan, Kirli Sepeti'nden ayrıldığını duyurdu - 1. Resim

“ŞİMDİ YENİ HEYECANLARA YOL ALMA VAKTİ”

Başarılı oyuncu; Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un başrollerini paylaştığı Kirli Sepeti dizisinden ayrıldığını sosyal medyadan açıkladı. paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

“Başta bana güvenerek Murat rolünü teslim eden yapımcımız Fatih Aksoy olmak üzere, yönetmenlerim, set ekibinde yer alan tüm arkadaşlarıma ve birbirinden değerli oyuncu dostlarıma çok teşekkür ederim. Güzel bir sene geçirdik şimdi yeni heyecanlara yol alma vakti… Hoşça kal Kirli Sepeti.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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