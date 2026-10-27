Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllar önce gündeme gelen Handan Kaya dosyası, yeni bir televizyon projesiyle yeniden konuşulmaya başlandı. Ayta Sözeri’nin başrolünde yer aldığı Handan dizisinin tanıtımının paylaşılmasının ardından, Kaya’nın yetiştirdiği Tansu Ayas’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Paylaşımlarında terazi sembolüne yer veren ve “Görüşeceğiz” ifadesini kullanan Ayas’ın mesajları, konunun yargıya taşınabileceği yönünde yorumlandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Müge Anlı’nın programında yıllar önce gündeme gelen Handan Hemşire olayı, Ayta Sözeri’nin başrolünde yer aldığı yeni dizi projesiyle yeniden gündeme geldi. Dizinin tanıtımının ardından Tansu Ayas’ın sosyal medya paylaşımları ise olası bir dava sürecine ilişkin yorumlara neden oldu.

KİMLİĞİYLE İLGİLİ ŞAŞIRTAN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kumburgaz’da uzun yıllar hemşirelik yaptığı bilinen Handan Kaya, emekliliğinin ardından kendi adını taşıyan bir butik işletmeye başlamıştı. Çevresinde sevilen bir kişi olarak tanınan Kaya’nın Silivri Devlet Hastanesi’nde vefat etmesi üzerine yapılan incelemeler, yıllarca gizli kalan bir gerçeği ortaya çıkardı. Adli tıp raporunda, Kaya olarak bilinen kişinin biyolojik cinsiyetinin erkek olduğu ve gerçek adının Nail Ç. olduğu belirlendi. Ayrıca üzerinde bulunan kimliğin Şükran Aktaş isimli başka bir kadına ait olduğu tespit edildi. Sahte diploma kullanarak hemşirelik yaptığı yönündeki iddialar da olayın dikkat çekmesine neden oldu.

Handan Hemşire dosyasında dava sinyali! Tansu Ayas’tan “Görüşeceğiz” çıkışı geldi

BÜYÜTTÜĞÜ TANSU AYAS’IN GEÇMİŞİNDEN ÇARPICI DETAY

Dosyanın öne çıkan bir diğer yönü ise Handan Kaya’nın büyüttüğü Tansu Ayas’ın geçmişiydi. Kendisine annelik yapan kişinin gerçek kimliğini öğrenen Ayas, 2018 yılında biyolojik ailesini bulabilmek amacıyla Müge Anlı’nın programına katılmıştı. Çorlu Devlet Hastanesi’nde bebekken kaçırılmış olabileceğine ilişkin iddialar da o dönemde programda ele alınmıştı.

“GÖRÜŞECEĞİZ” ÇIKIŞI…

Aradan geçen yılların ardından yaşadıklarını konu alan bir yapımın gündeme gelmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Ayas, dizinin Müge Anlı’daki olaydan esinlendiğini belirten bir paylaşımı hikayesine taşıdı. Paylaşımına “Görüşeceğiz” notunu ekleyen Ayas’ın terazi emojisi kullanması dikkat çekti.

Ayas, daha sonra etik kavramına ilişkin bir gönderi yayımladı. Etik davranışı kurallara uygun hareket etmek şeklinde tanımlayan Ayas, bu kuralları ihlal eden kişilerin sonuçlarına katlanması gerektiğini belirten ifadeler kullandı.

Handan Hemşire dosyasında dava sinyali! Tansu Ayas’tan “Görüşeceğiz” çıkışı geldi

Paylaşım sırasında Ayta Sözeri’nin seslendirdiği “Büklüm Büklüm” şarkısının kullanılması da gözlerden kaçmadı. Ayas, siyah arka plan üzerinde yayımladığı bir başka mesajda ise “Birileri fena durumda” ifadesini kullanarak dikkat çeken sözlerini sürdürdü.

Handan Hemşire dosyasında dava sinyali! Tansu Ayas’tan “Görüşeceğiz” çıkışı geldi

DİZİNİN YAYIN TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Bedran Güzel’in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Eray Yasin Işık’ın kaleme aldığı sekiz bölümlük yapımda Handan karakterini Ayta Sözeri oynuyor. Yağız Can Konyalı karakterin gençliğine hayat verirken Asude Kalebek de Tansu rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Handan Hemşire dosyasında dava sinyali! Tansu Ayas’tan “Görüşeceğiz” çıkışı geldi

Uluslararası dağıtımını Inter Medya’nın yürüttüğü dizinin Türkiye’de hangi platformda yayımlanacağı ve izleyiciyle ne zaman buluşacağı henüz açıklanmadı. Ayas’ın paylaşımlarının ardından yapım ekibinden de konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala