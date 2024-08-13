Hatice Şendil ve eşi Burak Sağyaşar'dan Filiz Akın'a ziyaret!

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ile birlikte bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti. O anları paylaşan Akın, "Hatice Hanım makyajsız, duru güzelliği, zarafetiyle bizimleydi" dedi.

Hatice Şendil, 'Kurtlar Vadisi', 'Karadağlar', 'Dila Hanım', 'Kaderimin Yazıldığı Gün', 'Yüksek Sosyete' gibi yapımlarda rol aldı. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

2015 yılında Burak Sağyaşar ile evlenen oyuncu Filiz Akın'a komşu oldular. Ünlü çift, daha önce kendilerine "Hoş geldiniz" diyen Akın'ı evinde ziyaret etti.

HATİCE ŞENDİL, FİLİZ AKIN'LA OLAN POZUNU INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Filiz Akın, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, kendisine çiçek getiren Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar ile sarıldığı anları "Komşu sitelerden birinden ev aldıklarını duyunca 'Hoş geldiniz' demiştim. Önce güzel çiçekleri ve ziyaret istekleri geldi, sonra da kendilerini görünce içimiz açıldı. Hatice Hanım makyajsız, duru güzelliği, zarafetiyle bizimleydi. Bu şahane çifte teşekkür ediyoruz" notuyla yayınladı.

Hatice Şendil de Filiz Akın'ın videosuna "Çok seviyoruz sizi" sözleriyle karşılık verdi. Sosyal medyada, "Filiz Akın çok iyi duruyor", "Ne güzel bir görüntü", "Filiz Hanım gayet iyi böyle görmek mutlu etti" gibi yorumlar yapıldı.