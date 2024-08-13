İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak'a rest! "Savcılığa gidiyorum" diyerek esti gürledi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın, babası ve Derya Tuna'yı hedef alan sözleri gündem olmuştu. Tatlıses, kızına göndermede bulunduğu bir paylaşım yaptı. Son olarak canlı yayında sinir krizi geçiren Tatlıses, kızının annesi Işıl Çıtak'la sert bir tartışma yaşadı. Ünlü şarkıcı, "Parmaklarım titriyor, elim ayağım titriyor. Bu kadınla beni muhatap etmeyin" diye bağırarak programdan ayrıldı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde çok konuşulan açıklamalarda bulunmuştu. Telefonla bağlandığı programda gözyaşlarına hakim olamayan Çıtak, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım. Ben kimsenin soyadını almadım. Bana aldırdılar. Kendisi ‘Dilan Çıtak benim kızımdır’ diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları yanına çağırıp ‘Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses’in kızı olmanın bir takım kuralları var’ dedi. Kendileri babalık davası açtılar. Bana başka çocukları yüzünden de mobbing uyguladı. Evlat ayrımından bahsediyorum. Türkiye’nin yüzde 80’i İbrahim Tatlıses’in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor.”

İbrahim Tatlıses ise kızının bu açıklamalarından sonra bir magazin programına mesaj yollayarak, "Benim soyadımı kullanmasın! Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey'dir" açıklamasında bulunmuştu.

Dilan Çıtak da bunun üzerine; "Derdim tabii ki İdo’dur! Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır!" şeklinde konuşmuştu.

Baba-kız arasındaki karşılıklı gerilime Işıl Çıtak da dahil oldu. 'Beyaz Magazin' programına telefonda bağlanan İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak ile tartışma yaşadı.

İBRAHİM TATLISES'İN SON PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU

Tatlıses, “Analı kızlı çok güzel yalan söylüyorlar. Sinirden elim ayağım titriyor. Dilan’da ego tavan, yanımdaki çalışana köpekmiş gibi davranamaz. Şimdi savcılığa bildiriyorum. Evimizi boşaltsınlar. O parayı Urfa’daki kızlarıma gönderiyorum. O daire, onların hakkı. Ödediği 50 bin lira annesinin oturduğu dairenin parasıdır. ‘Oturduğun evin de kirasını ödeyeceksin’ dedim ve evimi bastı” ifadelerini kullandı.

Sinirlerine hakim olamayan Tatlıses, "Parmaklarım titriyor, elim ayağım titriyor. Bu kadınla beni muhatap etmeyin" diye bağırarak programdan ayrıldı.

Ünlü isim, ailesinde yaşanan kaosun ardından 2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Yardımcısı Tuğçe ile çekilen bir karesini paylaşan ünlü isim, fotoğrafına şu mesajı yazdı:

“Derya Hanım, İdo Bey ve kızım Melek arayıp dediler ki bana 'Baba bunlarla muhatap olma. Şimdi Tuğçe Hanım sana bir kahve yapsın için yan yana, bak keyfine.' Tuğçe Hanım da kahve yaptı. Birlikte içiyoruz. Saygı ve sevgiyle...”