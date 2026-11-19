Hayat Bilgisi'nin Amil Müdür'ü Tarık Papuççuoğlu, çocuklarının kendisini huzurevine bıraktığı yönündeki iddialara cevap verdi. 77 yaşındaki oyuncu, Bodrum'da neden misafirhanede kaldığını anlatırken mal varlığını çocuklarına devrettiğini de açıkladı.

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Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin "Amil Müdürü" Tarık Papuççuoğlu, katıldığı Youtube programında kameralardan uzak kurduğu yeni yaşamını anlattı.

Hakkında çıkan "çocukları huzurevine bıraktı" yönündeki iddialara son noktayı koyan usta oyuncu, Bodrum’da sigortalı olarak çalıştığı şirkete ait misafirhanede kaldığını söyledi.

Çocuklarının yanına taşınmayı kendisinin istemediğini belirten Papuççuoğlu, bu sakin hayatı tamamen kendi iradesiyle seçtiğini vurguladı.

Hayat Bilgisinin Amili Tarık Papuççuoğlu yeni hayatını anlattı: Mal varlığını dağıttı, misafirhanede yaşıyor

"HEPİMİZ MİSAFİR DEĞİL MİYİZ?"

Papuççuoğlu, durumunu şu sözlerle anlattı:

"Çalıştığım şirketin misafirhanesinde kalıyorum. Öyle bir karar verdim. 65 yaşından sonra tabii... Çok rahatım, inanılmaz rahatım. Hiçbir şey düşünmüyorum. Çok büyük keyifle misafir olarak yaşıyorum. Zaten hepimiz misafir değil miyiz bu hayatta? Hiç yalnız değilim."

Hayat Bilgisinin Amili Tarık Papuççuoğlu yeni hayatını anlattı: Mal varlığını dağıttı, misafirhanede yaşıyor

MİRAS İŞİNİ SAĞLIĞINDA ÇÖZDÜ

Geçmişte katı ve yatı olduğunu, hayatta pek çok şeyi deneyimlediğini ifade eden 77 yaşındaki sanatçı, üzerinde kayıtlı tek bir mülk bile bırakmadığını açıkladı.

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Tıpkı kendi babasının yaptığı gibi mal paylaşımını miras aşamasına bırakmak istemediğini dile getiren Papuççuoğlu, tüm varlığını henüz hayattayken çocuklarına paylaştırdığını söyledi ve ekledi:

"Daha önce katım, yatım oldu. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaşadım. Şimdi hayatın biraz daha sakin bir dönemindeyim"

Hayat Bilgisinin Amili Tarık Papuççuoğlu yeni hayatını anlattı: Mal varlığını dağıttı, misafirhanede yaşıyor

29 YILLIK EVLİLİĞİN BİTİŞİ

Papuççuoğlu, daha önce iki çocuğunun annesi Gülgün Akansu ile sona eren 29 yıllık evliliğine ilişkin açıklamalarıyla da gündeme gelmişti. Evliliği sürerken başka birine aşık olduğunu eşine kendisinin söylediğini anlatan oyuncu, boşanma kararından pişmanlık duymadığını belirtmişti.

Boşanmanın ardından aşık olduğu kişiyle sekiz yıl birlikte kalan Papuççuoğlu, bu ilişkide evlilik ya da çocuk sahibi olmayı düşünmediğini söylemişti. Eski eşiyle boşanma sonrasında da görüşmeyi sürdürdüklerini anlatan oyuncu, Akansu'yla aralarındaki bağı yıllar sonra "Benim hayattaki en yakın arkadaşım eşimmiş" sözleriyle tarif etmişti.

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