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Hem imajını değiştirdi hem de mesleğini! Gülcan Arslan'ın kazancı ortaya çıktı

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Hem imajını değiştirdi hem de mesleğini! Gülcan Arslan&#039;ın kazancı ortaya çıktı
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Haber

Magazin Haberleri

Bir Çocuk Sevdim dizisindeki Mine rolüyle tanınan oyuncu Gülcan Arslan, son dönemde hem imajını hem mesleğini değiştirdi. Kazandığı para ise dudak uçuklattı. İşte kazandığı rakam...

Bir Çocuk Sevdim dizisinde Mine karakteriyle adını Türkiye'ye duyuran 37 yaşındaki oyuncu Gülcan Arslan, sonrasında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Despina karakteriyle ekranlarda yer aldı.

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren ünlü oyuncu imaj değişikliğine giderek saçlarını kısacık kestirdi, geçtiğimiz günlerde de saçlarını sarıya boyattı.

Hem imajını değiştirdi hem de mesleğini! Gülcan Arslan'ın kazancı ortaya çıktı - 1. Resim

OYUNCULUĞA ARA VERDİ

Arslan, imaj değişikliğinin ardından mesleğini de değiştirdi. İddialara göre; ünlü isim oyunculuğa ara vererek son dönemin trendi olan "influencerlığa" adım attı.

Sabah'ın haberine göre; Arslan, markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde bir post veya bir hikâye karşılığında 24 saatte 100 bin civarında ücret alıyor.

Hem imajını değiştirdi hem de mesleğini! Gülcan Arslan'ın kazancı ortaya çıktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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