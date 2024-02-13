Hocasının vasiyetini dinledi! Adını Feriha Koydum dizisinin Cansu'su öğretim görevlisi oldu

Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Sedef Şahin, özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Yayınlandığı tarihte izlenme rekoları kıran Adını Feriha Koydum dizisinde Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'yla başrolü paylaşan Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek yeni bir mesleğe adım attı. Genç oyuncu özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

"HAYATIMDA YEPYENİ BİR SAYFA AÇILDI"

Dizinin ardından değişimiyle adından söz ettiren oyuncu sosyal medya hesabından yeni mesleğini paylaştı. Öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığını duyuran Şahin, "Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldum. O kadar mutlu ve gururluyum ki… Yıldız hocamın, meleğimin bana vasiyetiydi öğrenci yetiştirmem. Ben de 'Hazır hissettiğimde söz hocam' demiştim. Bugün ilk adımımı attım ve ilk dersimizi yaptık. Arayıp söyleyemedim, yanınıza koşamadım belki ama bizi izlediğinize eminim hocam. Peki neden Bahçeşehir Üniversitesi? Çünkü yıllardır çok hayran olduğum çiçek gibi bir rektörümüz var. Elimi tutup, bana benden çok güvendiğini hep hissettiren rektörümüze sevgiyle ekibine dahil edip kucak açan bölüm başkanımıza ve heyecanla gözlerime bakan tüm öğrencilerime teşekkür ederim. Dilerim yolumuz uzun ve güzelliklerle dolu olur. İlk göz ağrılarım ve özel olacaksınız. Çok yaşayın, sevgiyle, aşkla" ifadelerini kullandı.