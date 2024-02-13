Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Hocasının vasiyetini dinledi! Adını Feriha Koydum dizisinin Cansu'su öğretim görevlisi oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hocasının vasiyetini dinledi! Adını Feriha Koydum dizisinin Cansu&#039;su öğretim görevlisi oldu
    Adını Feriha Koydum, Öğretim Görevlisi, Oyuncu, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Sedef Şahin, özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

    Yayınlandığı tarihte izlenme rekoları kıran Adını Feriha Koydum dizisinde Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'yla başrolü paylaşan Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek yeni bir mesleğe adım attı. Genç oyuncu özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

    "HAYATIMDA YEPYENİ BİR SAYFA AÇILDI"

    Dizinin ardından değişimiyle adından söz ettiren oyuncu sosyal medya hesabından yeni mesleğini paylaştı. Öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığını duyuran Şahin, "Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldum. O kadar mutlu ve gururluyum ki… Yıldız hocamın, meleğimin bana vasiyetiydi öğrenci yetiştirmem. Ben de 'Hazır hissettiğimde söz hocam' demiştim. Bugün ilk adımımı attım ve ilk dersimizi yaptık. Arayıp söyleyemedim, yanınıza koşamadım belki ama bizi izlediğinize eminim hocam. Peki neden Bahçeşehir Üniversitesi? Çünkü yıllardır çok hayran olduğum çiçek gibi bir rektörümüz var. Elimi tutup, bana benden çok güvendiğini hep hissettiren rektörümüze sevgiyle ekibine dahil edip kucak açan bölüm başkanımıza ve heyecanla gözlerime bakan tüm öğrencilerime teşekkür ederim. Dilerim yolumuz uzun ve güzelliklerle dolu olur. İlk göz ağrılarım ve özel olacaksınız. Çok yaşayın, sevgiyle, aşkla" ifadelerini kullandı.

    Hocasının vasiyetini dinledi! Adını Feriha Koydum dizisinin Cansu'su öğretim görevlisi olduHocasının vasiyetini dinledi! Adını Feriha Koydum dizisinin Cansu'su öğretim görevlisi oldu

    Hocasının vasiyetini dinledi! Adını Feriha Koydum dizisinin Cansu'su öğretim görevlisi oldu

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Adını Feriha KoydumÖğretim GörevlisiOyuncu
    Haberler > Magazin > Hocasının vasiyetini dinledi! Adını Feriha Koydum dizisinin Cansu'su öğretim görevlisi oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İddialı dizi ‘Senden Önce’ bu akşam başlıyor! Kadroda yok yok - Magazinİddialı dizi ‘Senden Önce’ bu akşam başlıyor! Kadroda yok yokZeynep Bastık İstanbul'u terk ettiği iddialarına cevap verdi - Magazinİstanbul'u terk ettiği iddialarına cevap verdiEfsane dizi Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu - MagazinVadi hayranlarına müjde! Adresi belli olduSylvester Stallone ‘Rambo’ karakterini devredeceği oyuncuyu buldu - MagazinRambo’yu devredeceği oyuncuyu bulduSurvivor’da dengeler alt üst olacak! Efsane isim yarışmaya geri dönüyor, Acun Ilıcalı ateşi fitilledi - MagazinSurvivor’da dengeler alt üst olacak! Efsane isim yarışmaya geri dönüyor, Acun Ilıcalı ateşi fitillediYasemin Şefkatli kalp ameliyatı olan oğlu Ayel’in yaşadıklarını anlattı - MagazinKalp ameliyatı olan oğlunun yaşadıklarını anlattıYunus Emre, Acun Ilıcalı’ya kafa tuttu! Survivor’da ortalık fena karışacak - MagazinAcun Ilıcalı’ya kafa tuttu! Survivor’da ortalık karışacakDolandırılan Ebru Şancı "Türk Türk'ü gurbette öpermiş" deyip isyan etti - Magazin"Türk Türk'ü gurbette öpermiş" deyip isyan ettiÇukur dizisinin 3 yıldızı bir arada! Yeni proje hayranlarını heyecanlandırdı - MagazinÇukur dizisinin 3 yıldızı bir arada! Yeni proje hayranlarını heyecanlandırdı'Amin amin' videosu ile tanınan fenomen Gizem Yıldız'ın eski hali ağızları açık bıraktı - Magazin'Amin amin' videosu ile tanınan fenomen Gizem Yıldız'ın eski hali ağızları açık bıraktı
    Sonraki Haber Yükleniyor...