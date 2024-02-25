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    • Haberler > Magazin > Hollywood yıldızı Charlize Theron malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı İstanbul'daki daireden ucuz

    Hollywood yıldızı Charlize Theron malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı İstanbul'daki daireden ucuz

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hollywood yıldızı Charlize Theron malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı İstanbul&#039;daki daireden ucuz
    Malikane, İstanbul, Daire, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron, malikanesini 117 milyon liraya satışa çıkardı. İstanbul'da bir apartman dairesinin değerinin 125 milyon olması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Ülkemizde son yıllarda ev fiyatları oldukça arttı. Fahiş fiyatlardaki evler, yurt dışındaki evlerle kura rağmen neredeyse aynı hatta daha pahalı. Bu duruma en şaşırtıcı örnek ise Hollywood yıldızı Charlize Theron'un malikanesi.

    LÜKS MALİKANESİNİ 117 MİLYON TL'YE SATIYOR

    Ünlü yıldız 20 yıl önce 3 milyon dolara aldığı süper lüks dairesini 3,8 milyon dolara satışa çıkardı. Eşsiz bir manzaraya sahip olan malikanenin her bir köşesi ayrı bir hayranlık uyandırıyor. Yaklaşık 117 milyon liraya tekabül eden evde yatak odasında bir teras ve manzaralı lüks bir banyo bulunuyor. Arka bahçesinde ise havuzu bulunan evin barbekü alanı da bulunuyor.

    Hollywood yıldızı Charlize Theron malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı İstanbul'daki daireden ucuz - 1. Resim

    İSTANBUL'DAKİ BİR DAİRE DAHA PAHALI

    Tüm bu özellikler göz önüne alındığında İstanbul'un lüks semtlerinden biri olan Nişantaşı'nda ise 4+1 bir daire 125 milyon lira. 

    Hollywood yıldızı Charlize Theron malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı İstanbul'daki daireden ucuz - 2. Resim

    İşte Charlize Theron'un İstanbul'daki bir daireden ucuz olan malikanesinden kareler;

    Hollywood yıldızı Charlize Theron malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı İstanbul'daki daireden ucuz - 3. Resim

    Hollywood yıldızı Charlize Theron malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı İstanbul'daki daireden ucuz - 4. Resim

    Hollywood yıldızı Charlize Theron malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı İstanbul'daki daireden ucuz - 5. Resim

    Hollywood yıldızı Charlize Theron malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı İstanbul'daki daireden ucuz - 6. Resim

    Hollywood yıldızı Charlize Theron malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı İstanbul'daki daireden ucuz - 7. Resim

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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