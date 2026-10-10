İbrahim Karakaş’tan itiraf: Dilber Ay'ın kızları yüzünden eşim beni terk etti

2019 yılında hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş, özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddialara cevap verdi. Estetisyen Müge Zopun ile evlendiği öne sürülen Karakaş, nikah kıymadıklarını, yalnızca nişanlandıklarını belirtti. Karakaş, Dilber Ay’ın kızlarının tepkileri nedeniyle birlikte olduğu kişinin kendisini terk ettiğini de söyledi.

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Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Dilber Ay, 2019 yılında 63 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sanatçının ardından uzun süre inzivaya çekildiğini belirten eşi İbrahim Karakaş, aradan geçen yılların ardından estetisyen Müge Zopun ile yeni bir ilişkiye başladı.

DİLBER AY’IN KIZI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

61 yaşındaki Karakaş, 59 yaşındaki Zopun’un zor günlerinde kendisine destek olduğunu dile getirerek, Dilber Ay’ın acısını onun sayesinde aşabildiğini ifade etti. Karakaş’ın evlendiğine yönelik haberlerin gündeme gelmesi ise sanatçının kızıyla arasında tartışmaya neden oldu.

Dilber Ay’ın kızı, babasının yeni ilişkisine tepki göstererek Karakaş’ı çeşitli iddialarla suçladı. Annesinin ölümünden kısa süre sonra yaşananları eleştiren kızı, Karakaş’ın uzun süredir evli olduğunu ileri sürerek sert ifadeler kullandı.

Dilber Ay ve eski eşi

İBRAHİM KARAKAŞ’TAN EVLİLİK İDDİASINA CEVAP

Hakkındaki iddiaların ardından Alev Gürsoy Cimin’in YouTube programına konuk olan İbrahim Karakaş, evlilik haberlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Karakaş, Müge Zopun ile resmi ya da dini nikahla evlenmediğini, yalnızca nişanlandıklarını belirterek, yaşananların yanlış aktarıldığını söyledi.

İbrahim Karataş - Müge Zopun

“DİLBER'İN KIZLARI YÜZÜNDEN EŞİM BENİ TERK ETTİ”

Karakaş, açıklamasında Dilber Ay’ın kızlarının tepkilerinin ilişkisini olumsuz etkilediğini de dile getirdi. Karakaş, “Dilber'in kızları yüzünden eşim beni terk etti” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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