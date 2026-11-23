Dijital telif haklarına yönelik Ajda Pekkan'dan sonra bir sanatçı daha adım attı. İbrahim Tatlıses de geçmişte rol aldığı filmlerin ve eserlerinin rızası dışında dijital platformlarda kullanıldığını belirterek konuyu yargıya taşıdı. Dava açan Tatlıses'in hak sahipliğinin tespiti ve yayınların durdurulması talebinde bulunduğu ifade edildi.

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Eserleri ve rol aldığı filmlerin rızası olmadan dijital platformlarda yayınlandığını belirten şarkıcı İbrahim Tatlıses harekete geçti. Tatlıses, rol aldığı yapımların dijital platformlarda yayınlanmasına itiraz etti.

İzni olmadan filmlerini yayınlayan yapım şirketlerine tepki gösteren Tatlıses'in süreci yargıya taşıyarak dava açtığı vurgulandı.

İbrahim Tatlıses

Sabah'ın haberine göre, Tatlıses, İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, icracı sanatçılara 2001 yılında tanınan kanun ve hakların filmlerinin çekildiği yıllarda mevcut olmadığı, doğmamış bu hakların şirkete ve üçüncü kişilere devredilmesinin mümkün olmadığı, haklarını devredeceği anlamı taşımadığını ifade etti.

Tatlıses, sinema salonlarını kapsayan eserlerinin dijital platformlarda rızası dışında yayınlandığını, bu uygulamanın ise aykırı ve hukuksuz olduğunu da dilekçesinde vurguladı.

İbrahim Tatlıses

DAVA KABUL EDİLDİ

Tatlıses, mahkemeden şirketlerin yaptığı hukuka aykırılığın ve gerçek hak sahibinin tespitini isteyerek, eserlerinin izinsiz yayınlanmasının durdurulmasını talep etti.

İbrahim Tatlıses elde ettiği kar kapsamında 10 bin TL alacak davası açtı. Dava mahkeme tarafından kabul edildi. Duruşma ilerleyen günlerde görülecek.

İbrahim Tatlıses

AJDA PEKKAN DA TELİF DAVASINI KAZANMIŞTI

Ajda Pekkan, 61 yıllık müzik kariyerine ait 373 şarkının izinsiz dijital platformlarda yayımlanmasına karşı açtığı telif davasını kazanmıştı.

Ajda Pekkan

Mahkeme, aralarında unutulmaz hitlerinin de bulunduğu eserlerin dijital kullanım hakkının Süperstar'a ait olduğuna hükmederek izinsiz yayınları yasaklamıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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