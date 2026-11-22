Şarkıcı Ajda Pekkan'ın müzik yapım şirketlerine karşı açtığı dijital telif davasında mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, sanatçının hak sahibi olduğu 373 şarkının dijital platformlarda izinsiz yayımlanmasını hukuka aykırı bularak yasakladı. Kararın, müzik sektöründe dijital telif haklarına ilişkin tartışmalarda emsal oluşturması bekleniyor.

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Şarkıcı Ajda Pekkan, eserlerinin dijital mecralarda izni dışında kullanıldığı gerekçesiyle bazı müzik yapım şirketlerine karşı hukuki süreç başlattı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, sanatçının icracı kimliğiyle sahip olduğu hakların ihlal edildiği değerlendirildi.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre mahkeme, davalı şirketler Elenor Plak, Akbaş Müzik, Avrupa Müzik ve Odeon Müzik tarafından sunulan savunmaları yeterli bulmadı. Yapılan değerlendirmelerin ardından davanın kabulüne karar veren mahkeme, Pekkan'ın hak sahibi olduğu 373 şarkının dijital platformlarda izinsiz şekilde yayımlanmasının önüne geçti. Böylece sanatçının kayıtları üzerindeki icracı sanatçı haklarının dijital ortamdaki kullanımı konusunda önemli bir hukuki karar verilmiş oldu.

Ajda Pekkan'dan müzik şirketlerine tarihi dava! 373 şarkısına yasak kararı

DİJİTAL TELİF HAKLARINDA EMSAL KARAR

Mahkemenin kararı, müzik sektöründe uzun süredir gündemde olan dijital yayın hakları ve telif anlaşmazlıkları bakımından da önem taşıyor. Kararda, geçmiş yıllarda plak, kaset ve CD formatlarında yayımlanmak üzere alınan izinlerin, eserlerin dijital platformlarda kullanılması için kendiliğinden geçerli sayılamayacağına hükmedildi.

Mahkeme, teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan dijital yayın haklarının, geçmişte yapılan sözleşmeler kapsamında devredilmiş kabul edilemeyeceğine dikkat çekti. Özellikle 2001 yılından önce dijital yayıncılığa ilişkin hakların henüz doğmamış olması nedeniyle bu hakların söz konusu dönemlerde yapılan anlaşmalarla devredilemeyeceği vurgulandı.

Ajda Pekkan'dan müzik şirketlerine tarihi dava! 373 şarkısına yasak kararı

35'İ AŞKIN ALBÜMÜ DAVANIN KONUSU OLDU

Karar, Ajda Pekkan'ın 1965 yılında seslendirdiği "Her Yerde Kar Var" şarkısıyla başlayan müzik kariyerindeki geniş bir repertuvarı kapsıyor. Sanatçının 35'i aşkın albümünün yanı sıra 45'lik plakları, tekli çalışmaları ve çeşitli koleksiyon kayıtlarının da dava konusu olduğu belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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